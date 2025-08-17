　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅、金建希接連入獄　11隻貓狗「淪孤兒」！韓媒拍到這一幕

▲▼尹錫悅、金建希在大眾面前建立愛護貓狗的形象。（圖／大韓民國總統辦公室）

▲尹錫悅、金建希在大眾面前建立愛護貓狗的形象。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到彈劾罷免下台，並再度遭到關押至首爾看守所。至於其妻子金建希，則因涉嫌炒股、干涉選舉、收賄而遭法院裁定羈押。如今，夫妻倆所收養的11隻寵物貓狗頓失依靠，外界也相當關注其後續發展。

根據韓媒《朝鮮日報》，隨著金建希於本月12日晚間遭到法院裁定羈押至位於首爾市九老區的首爾看守所，創下南韓憲政史上首度有前總統夫婦「同時入獄」的紀錄，而兩人從總統官邸帶至位於首爾市瑞草區知名社區大樓住宅Acrovista的6隻狗、5隻貓「頓失雙親」，不過仍有親近尹氏夫婦的人士就近照顧。

報導採訪後發現，原來是總統辦公室裡輔佐金建希的前幕僚，在金建希被羈押入獄後，選擇前往Acrovista尹錫悅夫婦的住宅內照料6隻狗、5隻貓，該名幕僚為相當親近金建希的心腹，從金建希成立藝術策展公司COVANA CONTENTS後，便在該公司任職。

據悉，尹錫悅2012年3月與金建希結婚後，兩人至今一直沒有子嗣，也因此相當喜愛飼養寵物、建立愛護貓狗的形象。今年1月，尹錫悅在遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）逮捕前，甚至前往夫人金建希所在的2樓房間，表示「想要看一看我的愛犬Tory以後再走」，在被逮前共處10分鐘。

今年5月法院批准取消羈押後，尹錫悅則被媒體拍到帶著愛犬在漢江公園散步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普丁健康出狀況？　「雙腿詭異抽動」影片瘋傳
富邦啦啦隊女神出國脫了！　超兇上圍震撼4.3萬人
內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝
黃國昌邀賴清德辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人
台積電創1200元天價　7159人下車不玩
烏克蘭人怒了！2大原因太失望：川普普丁沒兩樣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

印尼蘇拉威西群島6.0地震！29人受傷　其中2人傷勢嚴重

尹錫悅、金建希接連入獄　11隻貓狗「淪孤兒」！韓媒拍到這一幕

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

印尼蘇拉威西群島6.0地震！29人受傷　其中2人傷勢嚴重

尹錫悅、金建希接連入獄　11隻貓狗「淪孤兒」！韓媒拍到這一幕

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

她靠ChatGPT「甩肉10公斤」　客製化飲食指令曝光

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

詹仁雄談VERA「突被消音」大笑反應惹怒粉！　製作單位道歉下架爭議影片

72歲普丁健康出狀況？　見川普「雙腿抽動」詭異搖晃影片瘋傳

幕後／藍版南方四賤客諷賴清德在路上　黃仁勳、童子賢入鏡原因曝

產後別急瘦！醫教你「減重3階段」把握6個月黃金期

印尼蘇拉威西群島6.0地震！29人受傷　其中2人傷勢嚴重

台南市啟動跨局處支援　加速丹娜絲颱風屋損慰助金撥款

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！雙甜點冰淇淋＋飲料只要200

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

川普勸烏割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

更多熱門

相關新聞

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

日本女星兼模特兒水澤愛里（水澤アリー）最近在節目上自爆，自己14歲就動了第一次雙眼皮手術，至今已經接受過28次整形手術，引發熱烈討論。她直言，整形對她來說就像奧運比賽一樣，「總是想再刷新成績，所以停不下來」，更強調「現在也還在持續更新紀錄」。

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明　法務部闢謠

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明　法務部闢謠

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

首爾公寓大樓火災！14樓爆燃「母子慘燒死」

首爾公寓大樓火災！14樓爆燃「母子慘燒死」

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅金建希

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面