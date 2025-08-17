尹錫悅、金建希接連入獄　11隻貓狗「淪孤兒」！韓媒拍到這一幕

▲尹錫悅、金建希在大眾面前建立愛護貓狗的形象。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到彈劾罷免下台，並再度遭到關押至首爾看守所。至於其妻子金建希，則因涉嫌炒股、干涉選舉、收賄而遭法院裁定羈押。如今，夫妻倆所收養的11隻寵物貓狗頓失依靠，外界也相當關注其後續發展。

根據韓媒《朝鮮日報》，隨著金建希於本月12日晚間遭到法院裁定羈押至位於首爾市九老區的首爾看守所，創下南韓憲政史上首度有前總統夫婦「同時入獄」的紀錄，而兩人從總統官邸帶至位於首爾市瑞草區知名社區大樓住宅Acrovista的6隻狗、5隻貓「頓失雙親」，不過仍有親近尹氏夫婦的人士就近照顧。

報導採訪後發現，原來是總統辦公室裡輔佐金建希的前幕僚，在金建希被羈押入獄後，選擇前往Acrovista尹錫悅夫婦的住宅內照料6隻狗、5隻貓，該名幕僚為相當親近金建希的心腹，從金建希成立藝術策展公司COVANA CONTENTS後，便在該公司任職。

據悉，尹錫悅2012年3月與金建希結婚後，兩人至今一直沒有子嗣，也因此相當喜愛飼養寵物、建立愛護貓狗的形象。今年1月，尹錫悅在遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）逮捕前，甚至前往夫人金建希所在的2樓房間，表示「想要看一看我的愛犬Tory以後再走」，在被逮前共處10分鐘。

今年5月法院批准取消羈押後，尹錫悅則被媒體拍到帶著愛犬在漢江公園散步。