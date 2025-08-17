赴日當心「熱到像蒸籠」！東京22人中暑送醫　東北至九州熱爆

▲東京17日有22人因中暑送醫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本各地連日陷入高溫酷暑，而東北至九州各地17日都被高氣壓籠罩，午後氣溫飆升。其中埼玉縣、山梨縣以及東京都多地都觀測到37度以上高溫，光是截至17日下午3時，東京就有22人因中暑送醫，其中一人情況危急。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳指出，東北至九州各地17日都出現炎熱高溫，其中埼玉縣鳩山町測得37.7度，山梨縣大月市37.6度，東京都青梅市37.5度，名古屋市36.9度，群馬縣桐生市與高知縣四萬十市同樣達到36.8度。

氣象廳也針對東北到九州的26個都府縣發布了中暑警戒，呼籲民眾要記得開冷氣，並隨時補充水分和鹽分，避免長時間待在高溫下。

▲日本東北至九州整片陷入高溫，其中紫色代表氣溫超過35度。（圖／日本氣象廳）



特別是近日部分地區因豪雨受災，居民即使只是進行災後清理作業，也必須時常休息，並留意周邊是否有人出現中暑症狀。

東京消防廳透露，截至17日下午3時，就有22名年齡介於12歲到95歲的患者因為疑似中暑送醫，其中1人重症，另外7人症狀中等，其餘14人屬輕症。東京消防廳也提醒，要在還沒覺得口渴時就先補充水分，並且妥善利用冷氣或電扇。

除了高溫，日本北部地區則因受到低氣壓鋒面影響，導致天氣極度不穩定，降下激烈大雨。北海道函館市1小時累計降雨量達37.5毫米，福島町則達31.5毫米，北海道天鹽町的12小時累計降雨量為154.5毫米，創下觀測史最高紀錄。