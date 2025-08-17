日男國中生「跟男網友壞壞」！母發現急報警　23歲嫌長相曝

▲男國中生在網路上認識嫌犯，疑似遭到對方誘姦。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣發生一起未成年遭誘姦的事件，一名就讀國中的未成年男學生透過網路遊戲認識另一名23歲的男研究生，沒想到相約見面後，卻遭到對方性侵。警方接獲少年母親通報後展開調查，並依不同意性交嫌疑逮捕該名男子。

根據《日本新聞網》報導，就讀於千葉大學的23歲男研究生若菜光希涉嫌於6月1日上午11時5分至下午1時55分之間，在千葉縣的一間店鋪與就讀國中的少年發生性關係。

警方指出，若菜光希與受害的男國中生是透過線上遊戲認識，兩人不僅在遊戲中互動，更進一步交換社群媒體，保持聯繫，並發展出私下見面的機會。然而6月1日中午，若菜光希卻涉嫌性侵少年。

直到6月12日，被害男學生的母親發現異狀，因此通報警察，並稱「兒子可能與成年男性發生了性關係」，整起事件才因此曝光。

警方獲報後，立即展開追查，並調閱店家內部的消費紀錄與關鍵的監視器畫面，鎖定若菜光希，最終將其逮捕。若菜光希在接受偵訊時，面對警方的提問，坦承犯行。警方除了持續釐清案情細節外，也將擴大偵辦，不排除若菜光希可能涉及其他案件。

