日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣指宿市一名男子6月因不慎跌入流有高溫溫泉排水的排水道，導致全身嚴重燒燙傷，送醫搶救10天後仍不治身亡，該起事件直到8月16日才被媒體揭露。不僅如此，當時為了救他的哥哥和鄰居也因此受傷。死者家屬指出，事發地點附近是學童上下學必經之路，然而當地許多民眾都不知道，水溝內竟是高溫溫泉，十分危險。

根據《南日本新聞社》報導，36歲的死者在指宿市十町經營餐廳，事故發生在6月21日。根據家屬轉述，當天男子搭乘計程車抵達該處，然而下車後卻意外墜入排水道，計程車司機發現後趕緊通知他的哥哥。等哥哥趕到時，弟弟已經仰躺在高溫的水裡失去意識。

男子隨後被送往醫院搶救，但10天後仍因嚴重燒燙傷及長時間泡在熱水中導致多重器官衰竭身亡。

指宿市政府調查指出，該條排水道深約1公尺、寬約1.5公尺，平時除了雨水，還有來自市營溫泉設施及部分家庭源泉的溫泉泉水流入。水溫會依時間及潮位不同而變化。指宿市政府事發後曾前往現場調查，並以紅外線溫度計測量水面溫度，發現高達55至60度。雖然現場設有約0.8公尺高的護欄，但仍未能避免意外發生。

事發當下為了將失去意識的死者救出，哥哥與鄰居也因為雙腳泡在高溫泉水中，導致嚴重燒燙傷，需要2周到1個月才能復原。

指宿市政府土木課8月初開始於事故現場周邊約200公尺範圍加裝高1.1公尺的防護柵欄。然而指宿市並非第一次傳出類似悲劇，早在1994年就有高齡者因跌入溫泉排水道死亡。市府也表示，將持續加強危險區域巡查與設置警示標誌。

日本水難學會理事、長岡技術科學大學教授齋藤秀俊則分析，指宿市的天然溫泉資源過於豐富，自然湧出的泉水比起其他地區更多，因此在防範上更加困難。他建議，除了設置物理性的防護設施外，更應將歷年事故案例公布，讓居民形成共識，提高警覺心，避免憾事再度重演。

死者父母則悲痛表示，許多在地居民甚至不知道排水道裡流的竟是能造成嚴重燙傷的高溫熱水，而該地點同時也是附近學童的上下學的必經路線，因此也希望當地政府能徹底檢討並加強防護，避免類似事件再度發生。