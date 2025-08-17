　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

▲▼南韓前總統尹錫悅坐輪椅、銬電子腳鐐「保外就醫」，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓前總統尹錫悅坐輪椅、銬電子腳鐐「保外就醫」，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，出動軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到彈劾罷免下台，如今關押在首爾看守所。最近，韓媒在某醫院意外拍到尹錫悅「狼狽身影」，只見其被銬上手銬、電子腳鐐，一臉疲態坐在輪椅上，且須由旁人攙扶。律師團隊控訴，尹錫悅健康狀態惡化、幾近失明。

韓媒《MBN News》獨家掌握到驚人的一幕，本月14日上午7時在京畿道安養市的翰林大學聖心醫院，一名戴著口罩、滿臉疲態的中老年男性坐著輪椅，毛毯放在雙腿，背後則有職員負責推輪椅，男性身穿輕便的藍色衣服，似乎是看守所內尚未被正式判刑者所身穿的囚衣，且被銬上手銬與電子腳鐐。

從髮型和外貌能夠清楚辨識其身分，為南韓前總統尹錫悅。

▲▼南韓特檢5日再度傳喚尹錫悅進行偵訊。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅多次不願配合檢調偵訊。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，其實尹錫悅已經是第2度前往該座位於京畿道安養市的醫院「保外就醫」，早在前一天（13日）就同樣造訪該座醫院。尹錫悅方面人士控訴，儘管尹錫悅被醫院診斷罹患糖尿病視網膜病變，但已經連續3個月未能獲得進一步的手術治療，隨時身陷失明危機。

根據韓媒《中央日報》，南韓法務部痛批尹錫悅辯護律師團隊的說法為「子虛烏有」、明顯與事實不符。南韓法務部昨（16）日發表聲明，指出法務部已經兩度批准尹錫悅保外就醫，在可允許的範圍內全面提供醫療待遇，「首爾看守所自從尹錫悅遭到羈押後，已經進行健康檢查、釐清其身體狀態，且提供適當的醫療照護。」

南韓法務部強調，「部分報導主張尹錫悅因未獲及時的醫療照護導致身陷失明危機、在罹患眼部疾病後健康狀況惡化，這些都與事實明顯不符。」

對此，來自國民力量的國會議員羅景垣（先前姓名使用漢字為羅卿瑗）得知後痛批，「這根本就是針對前總統的人權蹂躪行徑，分明就是要讓他丟臉，已經嚴重到必須要從國際人權問題的角度談論此事件。」

▼尹錫悅再度被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅再度被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）▲▼南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

▲金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

據悉，尹錫悅擔任南韓總統時，於去年12月3日緊急發布戒嚴，遭檢方指控涉嫌濫用職權、妨礙公務執行等，繼今年1月被羈押獲釋後，7月10日再度被羈押至位於京畿道義王市的首爾看守所，多次不願配合內亂特檢組（由檢察官曹垠奭指揮）、金建希案特檢組（由檢察官閔中基指揮）的傳喚偵訊要求。

另外，尹錫悅的妻子金建希也因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦，並於12日晚間裁定羈押，被關押至位於首爾市九老區的首爾南部看守所，夫妻分隔兩地，先前領養的11隻貓狗頓時無人照料。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰脫了！難得解放比基尼　S曲線全看光
獨／淚崩！朴寶劍來台灣9年這點沒變　手寫信曝
郭台銘現身了！　頭髮全白近照曝光
快訊／墾丁往社頂方向公路坍方！「兩台車面積」崩了
櫻花妹整形中毒「動刀28次」！　超進化長相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

4寶爸河邊洗澡「被鱷魚當食物」　拖入水中慘死！家人全目睹

美中一團和氣「3大原因曝光」　智庫專家示警：北京好運會耗盡

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！14歲就割雙眼皮　超進化長相曝

尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

台南義消高空繩索訓練登場　強化專業救災應變能量

央行限貸3成下　嘉義市豪宅線首破4000萬

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」　新工處3點回應

從小診所到醫學中心！花蓮慈院39年一步一腳印　守護愛的初心

烏克蘭人怒了！2大原因太失望　砲轟「川普普丁沒兩樣」

台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！男優傻眼 齋齋苦笑：只有我這樣

E級JKF女郎啾啾才爆熱戀陳零九！公開喊話「跟對的人每次約會都是最棒的」

小薰脫了！難得解放比基尼「S曲線全看光」一轉身…背後整片挖空激辣

萊斯單場7打點、賈吉第39轟出爐　洋基火力全開12比8擊退紅雀

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣SALADY台灣首店選在高雄　必點菜單搶先看

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

川普勸烏割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

櫻花妹整形中毒「動刀28次」！長相曝

更多熱門

相關新聞

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

日本鹿兒島縣指宿市一名男子6月因不慎跌入流有高溫溫泉排水的排水道，導致全身嚴重燒燙傷，送醫搶救10天後仍不治身亡，該起事件直到8月16日才被媒體揭露。不僅如此，當時為了救他的哥哥和鄰居也因此受傷。死者家屬指出，事發地點附近是學童上下學必經之路，然而當地許多民眾都不知道，水溝內竟是高溫溫泉，十分危險。

首爾公寓大樓火災！14樓爆燃「母子慘燒死」

首爾公寓大樓火災！14樓爆燃「母子慘燒死」

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅戒嚴首爾看守所保外就醫糖尿病視網膜病變

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面