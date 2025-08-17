尹錫悅「狼狽坐輪椅」驚傳失明！韓媒曝光保外就醫照　法務部闢謠

▲南韓前總統尹錫悅坐輪椅、銬電子腳鐐「保外就醫」，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，出動軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到彈劾罷免下台，如今關押在首爾看守所。最近，韓媒在某醫院意外拍到尹錫悅「狼狽身影」，只見其被銬上手銬、電子腳鐐，一臉疲態坐在輪椅上，且須由旁人攙扶。律師團隊控訴，尹錫悅健康狀態惡化、幾近失明。

韓媒《MBN News》獨家掌握到驚人的一幕，本月14日上午7時在京畿道安養市的翰林大學聖心醫院，一名戴著口罩、滿臉疲態的中老年男性坐著輪椅，毛毯放在雙腿，背後則有職員負責推輪椅，男性身穿輕便的藍色衣服，似乎是看守所內尚未被正式判刑者所身穿的囚衣，且被銬上手銬與電子腳鐐。

從髮型和外貌能夠清楚辨識其身分，為南韓前總統尹錫悅。

▲尹錫悅多次不願配合檢調偵訊。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，其實尹錫悅已經是第2度前往該座位於京畿道安養市的醫院「保外就醫」，早在前一天（13日）就同樣造訪該座醫院。尹錫悅方面人士控訴，儘管尹錫悅被醫院診斷罹患糖尿病視網膜病變，但已經連續3個月未能獲得進一步的手術治療，隨時身陷失明危機。

根據韓媒《中央日報》，南韓法務部痛批尹錫悅辯護律師團隊的說法為「子虛烏有」、明顯與事實不符。南韓法務部昨（16）日發表聲明，指出法務部已經兩度批准尹錫悅保外就醫，在可允許的範圍內全面提供醫療待遇，「首爾看守所自從尹錫悅遭到羈押後，已經進行健康檢查、釐清其身體狀態，且提供適當的醫療照護。」

南韓法務部強調，「部分報導主張尹錫悅因未獲及時的醫療照護導致身陷失明危機、在罹患眼部疾病後健康狀況惡化，這些都與事實明顯不符。」

對此，來自國民力量的國會議員羅景垣（先前姓名使用漢字為羅卿瑗）得知後痛批，「這根本就是針對前總統的人權蹂躪行徑，分明就是要讓他丟臉，已經嚴重到必須要從國際人權問題的角度談論此事件。」

▼尹錫悅再度被送進首爾看守所。（圖／達志影像／newscom）

▲金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

據悉，尹錫悅擔任南韓總統時，於去年12月3日緊急發布戒嚴，遭檢方指控涉嫌濫用職權、妨礙公務執行等，繼今年1月被羈押獲釋後，7月10日再度被羈押至位於京畿道義王市的首爾看守所，多次不願配合內亂特檢組（由檢察官曹垠奭指揮）、金建希案特檢組（由檢察官閔中基指揮）的傳喚偵訊要求。

另外，尹錫悅的妻子金建希也因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦，並於12日晚間裁定羈押，被關押至位於首爾市九老區的首爾南部看守所，夫妻分隔兩地，先前領養的11隻貓狗頓時無人照料。