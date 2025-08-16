台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市政府研考會推動「2025年台南青年公共參與行動計畫」，16日由青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。

活動以「公民咖啡館」形式，邀集青年團隊、社區行動者與市府各局處代表，共同研商災後復原的具體策略。副市長趙卿惠代表黃偉哲市長出席，社會局、環保局、民政局、研考會及後壁區公所等 10 多個單位也親自到場交流。

小聚延續8月2日首場聚會成果，聚焦「政府與民間互補」的概念，深入討論通訊備援、分檢機制、資源節點與重建流程等議題，並提出實際合作方案。

黃偉哲市長感謝在地青年災後主動投入社區行動，強調青年行動力是重建工作中不可或缺的一環。他表示，市府在災後立即啟動修繕媒合、租稅減免與安置措施，並結閤中央前進指揮所資源，讓地方復原更快落實。

趙卿惠副市長則指出，這次丹娜絲颱風帶來的經驗提醒政府必須更重視資源盤點與整合，確保未來複合性災害發生時能即時投放。她強調：「只有政府與民間攜手合作、互相補位，才能發揮最大的復原力量。」

研考會補充，「藝饗旅人」是本屆五組青年行動團隊之一，其他還包括舞蹈藝術「台南醬はーい」、女性聲音採集行動「拔馬女力」、防詐警示系統「提款中」以及智慧照護開發團隊「台南新照護」。市府提供每隊 10 萬元行動獎勵金與導師輔導，並將於 11 月舉辦成果展，展現台南青年的創新能量。