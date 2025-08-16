　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

台南市政府研考會推動「2025年台南青年公共參與行動計畫」，16日由青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動以「公民咖啡館」形式，邀集青年團隊、社區行動者與市府各局處代表，共同研商災後復原的具體策略。副市長趙卿惠代表黃偉哲市長出席，社會局、環保局、民政局、研考會及後壁區公所等 10 多個單位也親自到場交流。

小聚延續8月2日首場聚會成果，聚焦「政府與民間互補」的概念，深入討論通訊備援、分檢機制、資源節點與重建流程等議題，並提出實際合作方案。

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝在地青年災後主動投入社區行動，強調青年行動力是重建工作中不可或缺的一環。他表示，市府在災後立即啟動修繕媒合、租稅減免與安置措施，並結閤中央前進指揮所資源，讓地方復原更快落實。

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

趙卿惠副市長則指出，這次丹娜絲颱風帶來的經驗提醒政府必須更重視資源盤點與整合，確保未來複合性災害發生時能即時投放。她強調：「只有政府與民間攜手合作、互相補位，才能發揮最大的復原力量。」

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會補充，「藝饗旅人」是本屆五組青年行動團隊之一，其他還包括舞蹈藝術「台南醬はーい」、女性聲音採集行動「拔馬女力」、防詐警示系統「提款中」以及智慧照護開發團隊「台南新照護」。市府提供每隊 10 萬元行動獎勵金與導師輔導，並將於 11 月舉辦成果展，展現台南青年的創新能量。

▲青年團隊「藝饗旅人」在後壁璞育塾文創園區舉辦《我在風災 恢復生活2：用盡全力支援地方》小聚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛睡醒就開車！他猛撞路邊400萬保時捷
朴寶劍高雄直奔快閃店！「認出熟悉面孔」
被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路
後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話
77歲逆子殺94歲老母後自殘　里長：2人一天到晚吵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場　台南美食北上桃園台茂

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

花蓮學生簿本換新裝！　13種免費簿本登場

女力來了！「東工坊伸展台」助台東婦女勇闖職涯新舞台

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節長輩開心參與

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場　台南美食北上桃園台茂

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

花蓮學生簿本換新裝！　13種免費簿本登場

女力來了！「東工坊伸展台」助台東婦女勇闖職涯新舞台

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節長輩開心參與

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　親揭甩肉真相惹粉絲心疼

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

魔力紅成軍20年「首曝樂團經營秘訣」　主唱亞當：就像婚姻一樣，要愛對方

被點名下台　邱泰源吐苦水「名利都沒了」：做越多被罵越慘

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路

泰國GL天團「MilkLove」第3度襲台！　甜喊想念台粉：期待看你們穿夏天衣服

志尊淳16部必看影劇！《玻璃之心》直球告白秒淪陷、女裝扮相超美

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

地方熱門新聞

欠稅欠罰822萬台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

台南佳里透天厝煮食忘關火！屋主急滅火保住全家

行人違規造成未禮讓行人　交通部：勸導不開罰

新北婦險被騙26萬　警銀聯手及時攔截

翁章梁勘查台1線路面下陷修復進度

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

「大江」重塑4,000坪空間　130家品牌新櫃

詐騙數量反彈！陳亭妃籲「鎖定年齡＋教育分析」精準防堵

楊敏盛捐贈著作　蘇俊賓；看見對桃園的愛

台南徵才釋出逾1800職缺6成5薪資超過3.5萬

金門金湃節市集登場　史奴比擔任一日店長

台南市祖父母節登場！黃偉哲：祖孫情是家庭幸福的溫暖泉源

台南勞工局攜手統一實業行動健康站守護移工身心

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

更多熱門

相關新聞

即／台南48歲男失聯　嘉南大圳尋獲冰冷遺體

即／台南48歲男失聯　嘉南大圳尋獲冰冷遺體

台南市官田區一名48歲黃姓男子今(16日)中午獨自外出卻失聯，家屬焦急報警求助，警消獲報後緊急出動4車8人搜救，最終在下午3時許，於嘉南大圳中脇段的水裡找到一具明顯死亡的浮屍，經打撈上岸後確認為失蹤的黃男，至於詳細事發經過還有待進一步釐清。

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場

台南徵才釋出逾1800職缺6成5薪資超過3.5萬

台南徵才釋出逾1800職缺6成5薪資超過3.5萬

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道畫面曝

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道畫面曝

關鍵字：

台南青年防災重建

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面