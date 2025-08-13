20歲青年泳池內對小女友指侵　賠150萬和解換免囚

▲20歲的青年在泳池對12歲小女友指侵慘了。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

20歲的小志（化名）泳池認識12歲少女小花（化名）後，兩人相談甚歡，甚至談起純純的愛，某日兩人在泳池游泳時，小志竟一時「凍不住」對小花指侵，小花父母得知後氣炸提告，一審小志被依妨害性自主罪，判刑3年2月，高雄高分院審酌小志已賠償150萬元和對方和解，小花也願意原諒他，因此改判2年，緩刑5年。

判決指出，小志是2023年11月間在某游泳池游泳時認識小花，兩人經常聊天，談著曖昧不明的戀愛，同年12月17日下午，兩人又相約前往游泳，在小花同意下，小志涉嫌在游池先環抱撫摸小花身體，進而把手指深進她的下體。

小花覺得不舒服推開小志，事後更傳「痛死了」、「你這樣會給我心理陰影欸」、「下次再這樣」、「我就封鎖你」、「再也沒有聯繫」給小志，沒想到還是被小花父母得知此事，氣得報警提告。

一審地院審理時，小志雖辯稱兩人是「兩小無猜」，但法官發現小志曾多次傳送裸露性器官照片給小花，仍認為他僅為滿足一己之私欲，因此判處他有期徒刑3年2月。

廖男不服提出上訴，審理期間，小志也趕緊找小花及父母達成150萬元的和解，並主張事後已深刻反省、彌補錯誤，情狀顯可憫恕，原判決所科刑度猶嫌情輕法重，請求酌予減刑。

高雄高分院合議庭發現在一審結果出爐後，小花也曾傳line給小志說「我會原諒你」、「希望你能關比較少年」，足見小花實有宥恕小志之意，因此從輕改判徒刑2年，宣告緩刑5年，期間保護管束，另接受法治教育10場，並禁止與小花接觸、聯絡、騷擾，全案可上訴。