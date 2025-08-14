　
社會 社會焦點 保障人權

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

▲▼花蓮縣政府特別提醒民眾，縣長徐榛蔚不會要求主動加LINE，呼籲勿輕信上當。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣政府特別提醒民眾，縣長徐榛蔚不會要求主動加LINE，呼籲勿輕信上當。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府表示，近日接獲多位民眾檢舉不肖人士於網上假冒縣長「徐榛蔚」加Line好友，警局已啟動偵辦，提醒鄉親切勿輕信上當。

花蓮縣警察局近日接獲多起報案表示，收到「徐榛蔚」的LINE邀請，頭貼是縣長照片，起初先發送早安圖噓寒問暖，後來就開始邀請加入「縣長專屬投資群組」或「內部專案理財群」，還說有可靠的內線消息，保證高額獲利。

警方獲報後調查發現是詐騙集團假冒縣長徐榛蔚之名建立假帳號，藉此博取信任後，讓民眾加入假投資平台或釣魚網站，騙轉帳或購買假的投資產品，警方表示，這些都是常見的詐騙套路。

▲▼花蓮縣政府特別提醒民眾，縣長徐榛蔚不會要求主動加LINE，呼籲勿輕信上當。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府14日對外澄清表示，徐榛蔚縣長不會主動加line、邀請投資、要求帳戶資料或募款等，若有遇到相關訊息，遵守「一聽、二掛、三查證」原則，致電165反詐騙專線或110報警主動查證，切勿輕信訊息或來電內容。

縣府也特別提醒內政部已有多起類似案例，詐騙集團盜用各地縣長、區長或村里長等公職人員照片及名字，敬請多加防範。

縣府指出，為協助民眾識別詐術，「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw），提供詐騙手法解析及預防策略，還能讓市民隨時檢舉可疑的廣告或行為，共同維護社會安全。民眾也可透過「165防詐儀表板」（ https://165dashboard.tw/ ），查詢全國各詐騙案件數據、熱點預警和手法趨勢等資訊，隨時掌握詐騙情況，並學習如何防範各種詐騙手段。
 

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

