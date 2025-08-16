　
地方 地方焦點

花蓮學生簿本換新裝！　13種免費簿本登場

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處16日上午於縣府大禮堂舉辦「繁花盛開．書寫綻放-114學年度國中小學學生簿本靚亮發表會」，縣長徐榛蔚在縣府教育處長翁書敏陪同下出席活動，徐榛蔚勉勵學子用心書寫，讓生命綻放光彩。

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，今年簿本設計以「繁花盛開．書寫綻放」為主題，期望以花蓮的植物，透過繽紛自然的花卉意象，以幾何圖形、方塊的融合設計，象徵學子在知識沃土中自信成長、燦爛綻放，封面風格耳目一新，充分展現美感教育精神。每兩年更新一次的封面設計，持續為學生帶來充滿創意與美感的學習體驗，也讓書寫的日常成為成長中最美的風景。

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也提到，美感是生活的一部分，透過富有設計感的簿本設計，可以從小讓學子感受到花蓮文化的軟實力以及在生活所展現的真功夫，將花蓮特色融入簿本進入學習場域，期望孩子們從生活中，學習觀察環境並拓展自我潛能，專注於寫作、精進書寫，在書寫過程中學習《大學》之道：「定、靜、安、慮、得」，每一次書寫中將心靜下來，讓五感與思考更加開闊，開啟更多的智慧，在不斷的文化薰陶和滋養中，做自己生命中的太陽，也可以幫助別人，成為他人生命中的陽光。

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府教育處表示，為減輕家長負擔，花蓮縣政府自102學年度開始實施免費簿本政策，每年由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿、作文簿等13種簿本，提供縣內國民中小學學生課業使用。

自106學年度起，花蓮縣政府教育處將學生簿本做了大幅調整，不僅加入中正國小退休教師林岳瑩專利授權的「新九宮格」，讓學生寫出一手好字，也邀請作家葉日松老師為低年級作文簿題寫充滿童趣的詩句，並使用美術班學生作品作為封面底，讓簿本自成小型美展。

▲▼13種免費簿本靚亮登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚勉勵學子用心書寫，讓生命綻放光彩。

而108學年度教育處與在地青年藝術家盧俊翰合作的學生簿本大獲好評，充滿童趣的藝術色塊「花蓮八景」躍上學生簿本，引起不少藝術愛好者詢問。

自110學年度起，花蓮縣積極推動學生簿本美感，特別商請文化局規劃封面與封底設計，邀請推動「美感教科書計畫」的團隊與新銳設計師攜手合作，從生活中引導孩子觀察與思考，讓每一本簿本成為學習與美感啟蒙的載體。112學年度起，設計強調多元、分齡、分領域並結合SDGs永續發展目標與花蓮在地特色，讓學生簿本不僅是記錄學習的工具，更成為閱讀世界、關懷土地的起點。

花蓮縣國民中小學學生簿本換新裝！114學年度學生簿本以「繁花盛開．書寫綻放」為設計主軸，透過繽紛多樣的花卉圖像，象徵孩子們在知識沃土中自由學習、茁壯成長。花蓮縣政府期望讓學子的日常學習，充滿美感與生命力，每一本簿本不僅是紀錄學習歷程的工具，更承載著學子們用心書寫、勇敢表達的精神。
 

