　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

神將隨行！桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

▲桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站

▲神將隨行！桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮今年適逢創廟280週年，受邀參與於台北車站舉行的第三屆「萬佛揚善．百萬神知識」活動，16日由主任委員簡征潭率領總幹事李詩明、委員及志工團隊，並由鈞天社神將隨行，恭迎開漳聖王首度駐駕台北車站，同時開放民眾鑽神轎祈福，祈求平安。

景福宮主委簡征潭表示，此次能與佛教、道教及天主教等宗教代表齊聚一堂，不僅展現了開漳聖王庇佑信眾的精神，也彰顯台灣社會信仰包容與文化融合的重要意義。景福宮未來亦將持續推廣宗教文化，弘揚正信，祈願社會祥和安樂。

▲桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站

▲第三屆「萬佛揚善．百萬神知識」活動。（圖／景福宮提供）

出席活動的副市長蘇俊賓指出，「百萬神知識」不僅是一場宗教常識競賽，更提醒大家宗教不僅是信仰的核心，更承載著深厚的文化價值。蘇俊賓強調，透過這次活動，體現出「也許我們只信仰一個宗教，但也認識並包容其他宗教」的精神。他特別提到，來自桃園的景福宮開漳聖王神轎建廟280年來首次進駐臺北車站，意義重大。

▲桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站

▲桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站。（圖／景福宮提供）

包括：台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚，北港朝天宮董事長蔡咏鍀，桃園景福宮主委簡征潭，桃園心善寺住持惠謙法師，以及天主教林之鼎神父等宗教界代表。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／綠委們炸鍋！　提「政院2大檢討」
117大限！　教團估40所大學倒閉退場
滯洪池堆滿光電廢棄物！彭啓明震怒：8／19前不改善再罰300
普丁提停火6條件　烏克蘭得割地6600平方公里
這3國「狂買台灣機車」！最大買家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寓教於樂！虎尾「安全新食代」親子同樂學食安

神將隨行！桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

敏盛醫療體系副總裁張云辭世　享壽80歲　8/18舉行告別式

隔天就要飛！日籍夫妻護照掉客運　瑞芳警1小時神救援

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

新北美樂地再+1！樹林博愛街公有地活化　141停車格免費開放

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

寓教於樂！虎尾「安全新食代」親子同樂學食安

神將隨行！桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

敏盛醫療體系副總裁張云辭世　享壽80歲　8/18舉行告別式

隔天就要飛！日籍夫妻護照掉客運　瑞芳警1小時神救援

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

新北美樂地再+1！樹林博愛街公有地活化　141停車格免費開放

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

台南七股屋頂開天窗？傳每天住旅館700元　市府：報導失實

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」　9／5未領即充公

嚇壞！女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座偷鑰匙

想買淡海新市鎮　在地人勸退「被搞到心態崩潰」！只適合4類人住

2025七夕情人節香氛推薦！阿蒂仙、YSL必收款　打造專屬香味與愛的印記

費城人王牌惠勒右肩血栓進傷兵名單　諾拉將於週日復出

寓教於樂！虎尾「安全新食代」親子同樂學食安

《戰地風雲6》反作弊系統生效　EA公開已阻擋「33萬次外掛」

屏東刺青男持刀抱瓦斯桶恐嚇家人　優勢警力壓制送醫

幕後／綠委們炸鍋提「政院2大檢討」　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

地方熱門新聞

日籍夫妻護照掉了嚇壞！警1hr神救回

敏盛副總裁張云辭世　8/18告別式

鎖定「台灣感性」旅遊風　台中觀光團赴韓招手

台東縣公告全品項救助　申請期限8／16～8／29日

「一見雙雕」七股鹽山開展胖鯊魚鯊西米Q萌登場

金門金湃節市集登場　史奴比擔任一日店長

台南在地青年行動同行公私對話協力防災重建

樹林博愛街公有地活化　141停車格免費開放

台南七股屋頂開天窗每天住旅館700元　市府：報導失實

桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

台南徵才釋出逾1800職缺6成5薪資超過3.5萬

黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

更多熱門

相關新聞

奪命3秒畫面曝！外籍男騎士遭大貨車輾斃

奪命3秒畫面曝！外籍男騎士遭大貨車輾斃

高雄市楠梓區26日下午發生一起奪命車禍！一輛機車不明原因倒地，當場捲入後方大貨車輪下，造成33歲菲律賓籍麥姓騎士命喪現場，事故確切原因仍待釐清。

桃園景福宮喜事臨門　神明祝福新人結良緣

桃園景福宮喜事臨門　神明祝福新人結良緣

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

與白沙屯媽合轎「山邊媽是E人」！網：粉紅超跑祂在開

與白沙屯媽合轎「山邊媽是E人」！網：粉紅超跑祂在開

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

關鍵字：

桃園景福宮開漳聖王神轎臺北車站

讀者迴響

熱門新聞

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光

金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

新北死亡車禍！女騎士遭逆撞傷重亡

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百貨8／31熄燈

東湖1男超市亮刀　警壓制遭砍濺血

更多

最夯影音

更多

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面