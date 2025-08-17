▲神將隨行！桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮今年適逢創廟280週年，受邀參與於台北車站舉行的第三屆「萬佛揚善．百萬神知識」活動，16日由主任委員簡征潭率領總幹事李詩明、委員及志工團隊，並由鈞天社神將隨行，恭迎開漳聖王首度駐駕台北車站，同時開放民眾鑽神轎祈福，祈求平安。

景福宮主委簡征潭表示，此次能與佛教、道教及天主教等宗教代表齊聚一堂，不僅展現了開漳聖王庇佑信眾的精神，也彰顯台灣社會信仰包容與文化融合的重要意義。景福宮未來亦將持續推廣宗教文化，弘揚正信，祈願社會祥和安樂。

▲第三屆「萬佛揚善．百萬神知識」活動。（圖／景福宮提供）

出席活動的副市長蘇俊賓指出，「百萬神知識」不僅是一場宗教常識競賽，更提醒大家宗教不僅是信仰的核心，更承載著深厚的文化價值。蘇俊賓強調，透過這次活動，體現出「也許我們只信仰一個宗教，但也認識並包容其他宗教」的精神。他特別提到，來自桃園的景福宮開漳聖王神轎建廟280年來首次進駐臺北車站，意義重大。

▲桃園景福宮開漳聖王神轎，首度進駐臺北車站。（圖／景福宮提供）

包括：台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚，北港朝天宮董事長蔡咏鍀，桃園景福宮主委簡征潭，桃園心善寺住持惠謙法師，以及天主教林之鼎神父等宗教界代表。