與白沙屯媽合轎「山邊媽神衣超時尚」！網曝性格：粉紅超跑祂在開

▲穿粉紅神衣進香的是山邊媽祖。（圖／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，日前展開10天9夜的進香行程，有網友指出，進香過程中，媽祖時而沉穩時而活潑，一查才發現，原來白沙屯媽祖跟山邊媽祖「共乘」神轎進香，然而，兩尊媽祖性格迥異，白沙屯媽祖是I人代表，山邊媽祖則是超級E人。不少網友分享山邊媽的趣事，「聽說粉紅超跑都祂在開」。

有網友在Threads發文，粉紅超跑內坐有2位媽祖，分別為白沙屯媽祖、山邊媽祖，一同進行遶境，原PO形容兩人宛如「I人與E人的完美互補組合」。白沙屯媽祖被視為I人代表，沉穩內斂，路線難以預測，靈氣滿滿；而山邊媽祖則是超級E人，熱情開朗，喜歡走入人群、朋友很多，兩尊媽祖搭同一頂轎子，「一搭就是百年情誼，這種姐妹感情真的太猛、太感人了吧」。

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原PO分享，山邊媽祖以前是「無廟媽祖」，沒有固定宮廟，是由信徒家裡輪流迎請，每年換一戶人家住，「好像在講：我今年住你家唷」；而且山邊媽祖每年還會指定自己要穿什麼衣服，「超時尚的欸，就像一位會開IG、每天限動分享OOTD的媽祖，我好喜歡這樣的媽祖，不只守護信徒，也用自己的方式走進人心」。

▲今年隨行香燈腳突破33萬人，創歷史新高。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）



貼文曝光，不少網友分享山邊媽祖的趣事，「山邊媽很活潑，要出發的當天會去遊庄，幾乎都玩到快跟白沙屯媽一起去進香的時辰才會回來」、「祂出發前遊庄時更可愛，可以感覺祂相當興奮，能快速衝入小巷，衝到信徒家門口賜福」、「有人說，其實，粉紅超跑都是山邊媽祖在駕駛」、「角色如下，白沙屯媽祖：踩煞車，山邊媽祖：衝啊衝啊」。

還有網友求問，如果想參拜山邊媽祖，要去哪裡參拜？網友解答，「找到白沙屯媽祖廟，鐵軌旁往右一直往裡面開，會看到暫時的廟」、「火車搭到白沙屯站、有YouBike可以騎！會有指標山邊媽祖，也可問人在哪個方向！很好找的」。

貼文獲網友（＠smile__melody__）授權轉載。

