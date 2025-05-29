桃園景福宮喜事臨門　神明祝福新人結良緣

▲景福宮主任委員簡征潭致贈「聖王公999金牌」給新人。（圖／景福宮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

儘管豪大雨來襲，新人林子玄、蔡雨璇選在29日吉日良辰，於桃園區景福宮舉行訂婚暨結婚典禮，在眾神明與親友的見證與祝福下，兩人攜手步入人生新階段。景福宮主委簡征潭說，本月中旬才迎來該宮創廟281年，首對新人到景福宮舉行婚禮，未料，五月下旬再迎接第二對新人，讓景福宮喜氣洋洋。

桃園景福宮表示，新郎林子玄來自新北市板橋，新娘蔡雨璇則是桃園在地人。兩人為大學同學，情誼深厚，交往多年終於修成正果。新娘全家世代虔誠信仰大廟開漳聖王，凡遇人生大小疑難，皆前往景福宮誠心請示，信仰早已融入日常生活。林子玄與蔡雨璇交往後，也逐漸對景福宮產生信仰連結，不僅祈福，也曾來宮中請示車牌選號，誠心可感。

▲景福宮喜氣洋洋。（圖／景福宮提供）

今日的婚禮由景福宮開漳聖王暨眾神見證舉行，象徵傳統信仰與現代婚禮融合。景福宮主任委員簡征潭、總幹事李詩明暨委員、監事亦親臨觀禮，簡主委特別致贈「聖王公999金牌」給新人，祝福兩人百年好合、永浴愛河。

簡主委表示，感謝開漳聖王庇佑信眾平安，也祝福這對新人婚姻幸福、美滿圓滿。他進一步指出，景福宮未來將開放更多信眾於大廟舉辦重要人生儀式，桃園大廟預訂明年元月舉辦集團結婚，讓信仰文化更深融於生活，與民眾更加貼近。