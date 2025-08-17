　
地方焦點

寓教於樂！虎尾「安全新食代」親子同樂學食安

▲現場設攤闖關遊戲，大小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂學防中毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲親子家庭熱情參與，現場氣氛熱鬧，食安觀念深植人心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

衛福部食藥署今（16）日在同心公園舉辦「安全新食代」活動，用遊戲闖關、手作DIY等方式，把看似嚴肅的食品安全議題，轉化成大小朋友都能理解、甚至覺得好玩的生活知識。現場不只湧進許多親子家庭，連地方民代也到場響應，場面相當熱絡。

食藥署統計，去年國人食品中毒前三大元凶分別是「諾羅病毒」、「金黃色葡萄球菌」以及「仙人掌桿菌」。食藥署食品組組長劉芳銘提醒，「小細節就是大關鍵！」烹調前務必要保持雙手乾淨，若手部有傷口，要包紮並戴上不透水手套，避免成為食安破口。他也強調，清洗食材一定要用乾淨水源，生食與熟食器具務必要分開，這些小動作看似簡單，卻能有效防堵食品中毒的風險。

▲現場設攤闖關遊戲，大小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂學防中毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場設攤闖關遊戲，大小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂學防中毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

劉芳銘指出，自從去年震驚社會的「寶林茶室事件」後，國人食安意識明顯提升，民眾對於異常食品的通報次數也明顯增加。雖然事件帶來遺憾，但也讓更多人開始重視餐桌上的安全。這次「安全新食代」活動是全台巡迴的第三場，結合闖關遊戲、親子DIY、現場示範與知識問答，不僅讓小朋友玩得興奮，大人也透過互動學到許多日常實用的食安知識。

立委劉建國也到場聲援，他強調，雲林是全台重要的農業大縣，許多農產品在地生產後都會送往全台甚至出口，因此「食品安全不只是政府責任，更需要全民共同參與」。他呼籲從產地到餐桌都要嚴格把關，唯有全民一起重視，才能真正守護大家的飲食安全。期盼透過這次寓教於樂的方式，讓民眾將食安觀念內化成生活習慣，從小養成好觀念，長大後自然懂得自我保護，也能照顧家人。

▲現場設攤闖關遊戲，大小朋友玩得不亦樂乎，寓教於樂學防中毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委劉建國主持有獎徵答與鄉親同樂合照，喊話全民一起守護餐桌安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

食品安全雲林食藥署活動教育

