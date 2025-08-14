不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

▲雲林阿嬤要41歲孫外出找工作，遭扯髮逼下跪持刀捅死。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣東勢鄉13日凌晨發生一起弒親血案！41歲黃姓男子因不滿93歲阿嬤要他去找工作，竟逼阿嬤下跪，甚至用腳猛踹、棍棒追打，甚至持水果刀猛刺阿嬤胸口，用力之猛造成刀刃當場斷裂。該村村長透露，黃男平常就會跟阿嬤要錢，但應該不至於會打罵，如今發生憾事令人震驚。

回顧整起案發經過，黃男13日凌晨2時許疑似向阿嬤伸手要錢，面對阿嬤要求他出外找工作，他惱羞成怒與阿嬤發生激烈衝突，雙方爭吵聲驚動鄰居。鄰居目擊黃男粗暴地扯住阿嬤的頭髮，破口大罵、逼迫對方跪在父親的遺照前，甚至出腳狂踹，趕緊搬救兵。

而黃男見其他親友抵達現場時，情緒仍相當激動，手持刀棍大吼「不要過來」，警方獲報抵達現場時，黃男阿嬤已經倒臥血泊之中明顯死亡，滿身是血的黃男則是面無表情呆坐屍體旁，畫面相當駭人。

檢方針對黃男阿嬤的遺體進行相驗，發現其頭部遭鈍器重擊，雙手幾乎全斷，胸口還有2處刀傷，其中一刀甚至因用力過猛刀刃斷裂，檢方殺人等罪向法院聲押黃男獲准。

該村村長指出，黃男跟爸爸本來在北部製衣廠工作，爸爸身體不好先回來照顧死者，隨後黃男也跟著返鄉，但就沒有工作，而黃男父親2個月前因病離世，黃男平常就會跟死者要錢，應該不至於會打罵。黃男向檢方供稱， 是不滿阿嬤碎碎念才會動手，至於詳細犯案動機，仍有待進一步調查釐清。