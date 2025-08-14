夏天怕尷尬？止汗劑3大NG時機　用錯恐越擦越糟

▲夏天怕變「臭臭人」？止汗劑別亂擦，越多不等於越有效。（圖／ETtoday資料照）

記者黃稜涵／綜合報導

天氣一熱，流汗量飆升，最怕的就是自己成了周遭人眼中的「臭臭人」，食藥署透過fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」提醒，止汗劑和制臭劑雖然名字相似、包裝也差不多，但功用與成分完全不同，用錯不但效果打折，還可能造成肌膚不適。

食藥署解釋，「止汗劑」多含鋁鹽成分，會在汗腺出口形成膠狀物，暫時「擋住」汗管，減少出汗量；「制臭劑」則以香精、抗菌成分或吸附劑來中和、遮蓋異味，沒有抑制出汗的功能，對流汗量多的人幫助有限。簡單來說，止汗劑是「堵汗」，制臭劑是「蓋味」，使用前最好先釐清需求再挑選。

食藥署也提醒，止汗劑並非想擦就擦，以下情況最好避免：

1. 腋下有傷口、發炎或剛刮毛：塗抹可能引發刺痛或過敏。

2. 皮膚濕濕時：剛洗完澡或正在流汗時塗抹，不僅效果差，還可能刺激肌膚。

3. 建議睡前用：能讓成分更穩定形成膠狀物，隔天效果更好。

不少人擔心止汗劑會讓汗液悶在體內，食藥署澄清，止汗劑只作用在局部肌膚，人體仍有大量汗腺能正常排汗降溫，不必擔心毒素累積或中暑，止汗劑不是擦越多越好，過度使用或大面積塗抹可能讓皮膚乾燥、毛孔阻塞，甚至影響身體散熱，更要避免直接噴在臉上或接觸口腔，購買前務必確認產品標示，並依說明使用，一般每日一次就足夠。