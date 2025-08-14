　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

▲虎尾公安立體停車場外觀以「城市森林」概念設計，融入周邊景觀，成為城區新亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾公安立體停車場外觀以「城市森林」概念設計，融入周邊景觀，成為城區新亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「虎尾公安商場」今（14）日舉行開幕典禮暨記者會。縣長張麗善表示，這座全縣首座結合立體停車場新商場，串連虎尾市區商圈、虎尾四館及糖廠等觀光景點，紓解市區停車問題，同時滿足購物、美食與休閒需求，打造虎尾商旅新里程碑。  

縣長張麗善指出，為紓解虎尾市區停車空間不足，縣府、公所合作向交通部爭取1.2億補助款，縣府自籌5.1億經費，興建「虎尾公安立體停車場」。停車場今年1月25日啟用，提供296格小汽車位與30格機車位，使用率相當高，改善停車困難問題。
 
公安立體停車場1、2樓規劃「公安商場」。一樓為中大型購物商場，二樓則為美食廣場，目前有康是美、特力屋、石二鍋、築間朴庶烤肉公社、墨竹亭、卡西法石頭火鍋等品牌進駐；未來鎮公所也會規劃特色市集、街頭表演等活動，帶動商場人潮與商機。

虎尾鎮長林嘉弘表示，公安商場、立體停車場一體，位於虎尾市區中心，是市區商圈、交通與觀光節點，也是虎尾城區全新地標。公所已規劃西市場美食街，與公安商場美食廣場呼應，同時積極規劃豐富多元活動，全面帶動地方經濟與觀光發展。

交通工務局長汪令堯表示，公安商場暨立體停車場位於布袋戲館後方，規劃為地下一層、地上六層的建築物，外觀以「城市森林」為概念設計，輕盈通透、融入周邊景觀。該工程榮獲國家卓越建設獎、公共工程金安獎及金雲獎等多項殊榮，設計與施工品質均獲專業肯定。

汪令堯指出，停車場自1月試營運以來，周轉率及使用率表現亮眼，顯示設施有效滿足居民與旅客需求；如今商場加入營運，更將推動虎尾整體發展邁向新階段。

▲虎尾公安立體停車場外觀以「城市森林」概念設計，融入周邊景觀，成為城區新亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾商圈新地標！公安商場進駐多品牌美食與購物。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報　下到晚上
26歲女走路遭軍人撞死　畫面曝光
快訊／陳佩琪法庭暴走！怒嗆審判長　哭趴旁聽席
無敵好用「表情貼」快消失！萬人崩潰：想花錢買　LINE回應了
言承旭赴金寶山弔大S！　「道明寺來了」哀痛拭淚
盧秀燕不選黨主席誰接？　蔣萬安表態：我完全不考慮參選
普發現金有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

鴻海Q2每股賺3.19元創同期新高　預告Q3 AI伺服器季增300%

NBA三球星月底來台！唐斯、雷納德同場　甜瓜將現身潮流文化祭

胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

辛辛那提超級爆冷！　世排136阿特馬納逆轉弗里茲摘勝

弟弟失聯多日…新北男開門驚見「人陳屍住處」！報警一查真相曝光

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

爭分奪秒搶救生命！南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

醫者精神薪火相傳長榮高中生郭家恩見習臨床立志行醫

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

更多熱門

相關新聞

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

雲林縣東勢鄉驚傳一起人倫悲劇！一名41歲、無業在家的黃姓男子，因不滿93歲的阿嬤要他去找工作，竟犯下逆倫血案。據悉，黃男不僅逼阿嬤下跪在父親遺照前，還以腳猛踹、持棍棒追打，親友到場想要阻止，黃男還要大家不准靠近，用水果刀猛刺阿嬤胸口，導致刀刃當場斷裂，手段兇殘令人毛骨悚然。

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

高雄輕軌又挨撞！三寶駕駛左轉碰車頭

高雄輕軌又挨撞！三寶駕駛左轉碰車頭

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

關鍵字：

雲林虎尾鎮公安商場交通立體停車場

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面