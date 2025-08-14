斥資6.3億！虎尾公安商場開幕　雲林縣府盼改善停車、帶動商圈

▲虎尾公安立體停車場外觀以「城市森林」概念設計，融入周邊景觀，成為城區新亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「虎尾公安商場」今（14）日舉行開幕典禮暨記者會。縣長張麗善表示，這座全縣首座結合立體停車場新商場，串連虎尾市區商圈、虎尾四館及糖廠等觀光景點，紓解市區停車問題，同時滿足購物、美食與休閒需求，打造虎尾商旅新里程碑。

縣長張麗善指出，為紓解虎尾市區停車空間不足，縣府、公所合作向交通部爭取1.2億補助款，縣府自籌5.1億經費，興建「虎尾公安立體停車場」。停車場今年1月25日啟用，提供296格小汽車位與30格機車位，使用率相當高，改善停車困難問題。



公安立體停車場1、2樓規劃「公安商場」。一樓為中大型購物商場，二樓則為美食廣場，目前有康是美、特力屋、石二鍋、築間朴庶烤肉公社、墨竹亭、卡西法石頭火鍋等品牌進駐；未來鎮公所也會規劃特色市集、街頭表演等活動，帶動商場人潮與商機。

虎尾鎮長林嘉弘表示，公安商場、立體停車場一體，位於虎尾市區中心，是市區商圈、交通與觀光節點，也是虎尾城區全新地標。公所已規劃西市場美食街，與公安商場美食廣場呼應，同時積極規劃豐富多元活動，全面帶動地方經濟與觀光發展。

交通工務局長汪令堯表示，公安商場暨立體停車場位於布袋戲館後方，規劃為地下一層、地上六層的建築物，外觀以「城市森林」為概念設計，輕盈通透、融入周邊景觀。該工程榮獲國家卓越建設獎、公共工程金安獎及金雲獎等多項殊榮，設計與施工品質均獲專業肯定。

汪令堯指出，停車場自1月試營運以來，周轉率及使用率表現亮眼，顯示設施有效滿足居民與旅客需求；如今商場加入營運，更將推動虎尾整體發展邁向新階段。

▲虎尾商圈新地標！公安商場進駐多品牌美食與購物。（圖／記者游瓊華翻攝）