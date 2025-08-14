　
社會焦點

曾家暴生母遭羈押！逆倫亂刀刺死93歲嬤　雲林孽孫遭起底

▲▼雲林縣東勢鄉孽孫逆倫刺死93歲嬤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣東勢鄉孽孫逆倫刺死93歲嬤，家屬悲痛治喪。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣東勢鄉13日傳出一起逆倫悲劇，一名41歲無業的黃姓男子，疑似不滿93歲的阿嬤要求他去找工作，竟憤而抓著阿嬤的頭髮要求下跪、還持水果刀猛刺，導致阿嬤當場慘死。警方調查，黃嫌過去曾有多次家暴母親的紀錄，106年還因此新北檢聲押，但因當時黃父一肩扛起，願意與兒子同住、就近看管，且承諾會陪黃嫌就醫，因此當時法官才將黃嫌責付給黃父，未料多年後黃父身故，最終還是釀成悲劇。

檢警初步了解，黃男原本與父親在新北市生活，去年因黃父生病，父子倆才搬回雲林居住，但約2個月前黃父因病離世，黃嫌也因此無業，生活全仰賴93歲阿嬤的老人年金和積蓄，成了名副其實的「啃老族」。

13日凌晨2時許，黃男疑似開口跟阿嬤伸手要錢，阿嬤受不了，要求黃嫌出去找工作，雙方為此爆發激烈口角，黃嫌仗著年輕力壯，粗暴拉扯阿嬤頭髮，強迫她在黃父遺照前下跪，過程中破口大罵、拳打腳踢，事後更持水果刀朝阿嬤猛刺，用力之猛導致刀刃當場斷裂；待親友求救、警方到場時，阿嬤已經倒臥在血泊中，早已氣絕。

據了解，黃嫌過去就曾有家暴前科，106年時黃嫌因多次恐嚇、傷害母親，當時新北檢偵辦後，認為黃嫌失控犯罪，有反覆實施之虞，因此向法官聲押；惟當時黃嫌入所後，對其造成母親傷害深感懊悔，亦同意就醫避免憾事重演，當時也得到黃父支持，同時願意接納黃嫌與其同住，並願意陪同就醫、督促按時服藥等。新北地院法官經考量後，以停止羈押後不得再對黃母時師危害或恐嚇行為為要件，將黃嫌責付與黃父，並限制住居。未料事隔多年，黃父因病身故後，仍是釀成逆倫悲劇。

▲▼警方獲報趕抵現場時，林女已明顯死亡，並未送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

08/13 全台詐欺最新數據

快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

回診結束返家...嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

烏日機械手臂工廠起火！堆高機燒毀　疑點蚊香引燃

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道碰撞機車」　騎士當場慘死

槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

虎尾公安商場開幕　縣府盼改善停車、帶動商圈

虎尾公安商場開幕　縣府盼改善停車、帶動商圈

雲林縣「虎尾公安商場」今（14）日舉行開幕典禮暨記者會。縣長張麗善表示，這座全縣首座結合立體停車場新商場，串連虎尾市區商圈、虎尾四館及糖廠等觀光景點，紓解市區停車問題，同時滿足購物、美食與休閒需求，打造虎尾商旅新里程碑。  

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲林逆倫家暴

