曾家暴生母遭羈押！逆倫亂刀刺死93歲嬤　雲林孽孫遭起底

▲雲林縣東勢鄉孽孫逆倫刺死93歲嬤，家屬悲痛治喪。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣東勢鄉13日傳出一起逆倫悲劇，一名41歲無業的黃姓男子，疑似不滿93歲的阿嬤要求他去找工作，竟憤而抓著阿嬤的頭髮要求下跪、還持水果刀猛刺，導致阿嬤當場慘死。警方調查，黃嫌過去曾有多次家暴母親的紀錄，106年還因此新北檢聲押，但因當時黃父一肩扛起，願意與兒子同住、就近看管，且承諾會陪黃嫌就醫，因此當時法官才將黃嫌責付給黃父，未料多年後黃父身故，最終還是釀成悲劇。

檢警初步了解，黃男原本與父親在新北市生活，去年因黃父生病，父子倆才搬回雲林居住，但約2個月前黃父因病離世，黃嫌也因此無業，生活全仰賴93歲阿嬤的老人年金和積蓄，成了名副其實的「啃老族」。

13日凌晨2時許，黃男疑似開口跟阿嬤伸手要錢，阿嬤受不了，要求黃嫌出去找工作，雙方為此爆發激烈口角，黃嫌仗著年輕力壯，粗暴拉扯阿嬤頭髮，強迫她在黃父遺照前下跪，過程中破口大罵、拳打腳踢，事後更持水果刀朝阿嬤猛刺，用力之猛導致刀刃當場斷裂；待親友求救、警方到場時，阿嬤已經倒臥在血泊中，早已氣絕。

據了解，黃嫌過去就曾有家暴前科，106年時黃嫌因多次恐嚇、傷害母親，當時新北檢偵辦後，認為黃嫌失控犯罪，有反覆實施之虞，因此向法官聲押；惟當時黃嫌入所後，對其造成母親傷害深感懊悔，亦同意就醫避免憾事重演，當時也得到黃父支持，同時願意接納黃嫌與其同住，並願意陪同就醫、督促按時服藥等。新北地院法官經考量後，以停止羈押後不得再對黃母時師危害或恐嚇行為為要件，將黃嫌責付與黃父，並限制住居。未料事隔多年，黃父因病身故後，仍是釀成逆倫悲劇。