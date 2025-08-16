純愛戰士倒地！超渣飛行員偷吃逾10女　上海妹懷孕驚覺自己是小三

▲飛行員與超過10名女子發生關係，鄔姓女友懷孕以後，才知道自己不是正宮。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海一名鄔姓女子與孟姓飛行員交往，沒想到意外懷孕以後，才知孟男早已有正牌女友，還在外與10多名女性有肉體上的關係，氣得她製作多達49頁的PPT，將渣男的嘴臉公之於眾。

綜合陸媒報導，鄔女近日表示，她是透過交友軟體與孟姓男子相識，對方自稱在金鵬航空擔任飛行員、感情狀況為單身，接著便對她展開熱烈追求。

今年6月間，鄔女答應了追求，與孟男開始談戀愛，2人很快便陷入熱戀。大約交往一個月左右，鄔女發現自己意外懷孕，怎料孟男原先承諾會負責，到派出所調解糾紛以後，卻將她的所有聯繫方式都封鎖，讓她完全找不到人。

事後鄔女進一步追查，才得知孟男在家鄉有個交往5年的女友。鄔女得知以後，立即前往孟男的家鄉，向正牌女友攤牌，怎料2人一起聯手調查，才知孟男還在外與10多名女性有肉體上的關係，甚至還有複製貼上同一段情話、送給每位女生同款禮物的情況發生。

鄔女對此感到憤怒至極，除了向金鵬航空檢舉以外，還製作了多達49頁的PPT，將孟男的渣男行徑公之於眾，並且爆料給媒體知曉。

對此，金鵬航空則表示，確實有收到檢舉，若是經過查核屬實，將對孟姓飛行學員做出停飛、停訓等處分，若是情節嚴重，可能會吊銷飛行執照。

驚人的事件在網路上引起討論，不少大陸網友驚呼，「飛行員、空少很多都是這樣的」、「這能開好飛機嗎？腦子一天天都是床事」、「千萬不要惹到一個會做PPT的對象」、「純愛戰士應聲倒地」、「太厲害了，時間管理大師。」