　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍F-16飛官「擊落7目標」後殉職　避開人口稠密區來不及逃

▲▼ 烏克蘭F-16戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲F-16戰機飛行員擊落7個空中目標後，飛機受損失去高度，避開人口稠密區，但來不及彈射逃生殉職。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，烏軍證實，一架F-16戰機飛行員在耗盡戰機所有武器擊落7個空中目標之後，飛機受損失去高度，在竭盡全力避開人口稠密區之後，來不及彈射逃生，32歲飛行員殉職，F-16戰機折損。烏克蘭總統澤倫斯基已下令針對這起事件進行調查。

烏克蘭真理報、路透等報導，這架F-16戰機飛行員烏斯季緬科（Maksym Ustymenko）是一級飛行員中校，在28日至29日這一晚面對俄軍大規模空襲期間殉職。這也是烏軍開戰至今損失的第3架F-16戰機。

烏克蘭空軍表示，烏斯季緬科當晚耗盡戰機上所有武器，成功擊落7個空中目標，在攻擊最後一個目標期間，飛機受損高度下降，竭盡全力駛離人口稠密區，來不及彈射逃生。

對此，澤倫斯基下令針對飛行員殉職一事展開全面調查，「烏克蘭幾乎整夜處於空襲警報狀態，天空出現477架無人機，這其中大部分是俄羅斯和伊朗製造的Shahed無人機，另外還有60枚各種型號的飛彈」，住宅建築被俄軍攻擊命中，孩童受傷，救援行動正在進行中，「難過的是，我們的F-16飛行員烏斯季緬科在擊退這波攻擊期間犧牲了，他摧毀7個空中目標。我向家屬與戰友們表達哀悼，我也已經對他的死展開全面調查」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S女兒辦畫展！演藝圈大咖都來了　17歲驚人天賦「估吸金百萬
快訊／雨彈北移！4地淹水警戒
34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝
「警界彭于晏」被控飯店私會犯嫌女友！　台南警要查了
快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時
兄弟提挑戰但總教練不見？　平野惠一還原當下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平傳8月卸任？美前外交官列出「可疑跡象」　可能接任人選曝

法國新規上路！海灘、公園禁菸「違規可罰2.3萬」　學校10m內也禁

烏軍F-16飛官「擊落7目標」後殉職　避開人口稠密區來不及逃

打擊伊朗內幕曝！　以色列爆「暗中布局15年」間諜滲透核計畫

34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

俄大規模空襲烏克蘭！射數十枚飛彈477架無人機　波蘭戰機出動

AI叛變恐成現實！偷偷自我繁殖　還恐嚇工程師「曝光婚外情」

米蘭空管中心出狀況　300航班受影響數千旅客滯留

好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權　台灣官方回應了

致命47度熱穹灼燒南歐！義大利「道路融化」法德暴雨　婚宴提早結束

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

習近平傳8月卸任？美前外交官列出「可疑跡象」　可能接任人選曝

法國新規上路！海灘、公園禁菸「違規可罰2.3萬」　學校10m內也禁

烏軍F-16飛官「擊落7目標」後殉職　避開人口稠密區來不及逃

打擊伊朗內幕曝！　以色列爆「暗中布局15年」間諜滲透核計畫

34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

俄大規模空襲烏克蘭！射數十枚飛彈477架無人機　波蘭戰機出動

AI叛變恐成現實！偷偷自我繁殖　還恐嚇工程師「曝光婚外情」

米蘭空管中心出狀況　300航班受影響數千旅客滯留

好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權　台灣官方回應了

致命47度熱穹灼燒南歐！義大利「道路融化」法德暴雨　婚宴提早結束

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回來了　3口味1門市限定吃

魷魚遊戲7米娃降臨北市「人潮曝」　巨大跳繩、打畫片3日免費玩

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

房客男友燒炭亡成「凶宅」　法院判女房客免賠：沒物理損害

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

雨彈北移！新竹台南4地淹水警戒　1區列一級

錯過再等2年！水里瘋水祭開幕　內容設施升級票價降至99元

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

國際熱門新聞

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

墨西哥最致命地底奇景　待15分鐘就會死

23歲女付不出40元車資提「肉償」！司機嚇壞報警

21歲女模全裸暴斃飯店！陸金主逃亡4月終投案

日本新燃岳7年首噴發！1周狂震2192次

夏天狂灌飲料小心「寶特瓶症候群」！

赴日旅遊注意！日本3機場「機上竊案」爆增

好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權

台醫師日本登山遇難！直升機救援下山

蕭美琴遭衝撞引國際關注　外媒放頭條搶報導

傳遭以色列暗殺　伊朗高官拄拐杖現身了

更多熱門

相關新聞

俄飛彈無人機轟炸烏克蘭　波蘭戰機出動

俄飛彈無人機轟炸烏克蘭　波蘭戰機出動

俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機攻擊，烏克蘭多地空襲警報大響，包括遠離前線的西部地區。波蘭武裝部隊作戰司令部證實，為了應對俄軍對烏克蘭西部的空襲，緊急出動戰機。

俄羅斯11萬大軍集結　烏軍無人機戰術死守

俄羅斯11萬大軍集結　烏軍無人機戰術死守

傳遭以色列暗殺　伊朗高官拄拐杖現身了

傳遭以色列暗殺　伊朗高官拄拐杖現身了

YTR小象飛烏克蘭拍片

YTR小象飛烏克蘭拍片

深入俄羅斯本土！　烏軍長程無人機炸毀轟炸機

深入俄羅斯本土！　烏軍長程無人機炸毀轟炸機

關鍵字：

烏克蘭F-16飛行員空襲殉職戰機

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面