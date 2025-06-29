烏軍F-16飛官「擊落7目標」後殉職　避開人口稠密區來不及逃

▲F-16戰機飛行員擊落7個空中目標後，飛機受損失去高度，避開人口稠密區，但來不及彈射逃生殉職。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，烏軍證實，一架F-16戰機飛行員在耗盡戰機所有武器擊落7個空中目標之後，飛機受損失去高度，在竭盡全力避開人口稠密區之後，來不及彈射逃生，32歲飛行員殉職，F-16戰機折損。烏克蘭總統澤倫斯基已下令針對這起事件進行調查。

烏克蘭真理報、路透等報導，這架F-16戰機飛行員烏斯季緬科（Maksym Ustymenko）是一級飛行員中校，在28日至29日這一晚面對俄軍大規模空襲期間殉職。這也是烏軍開戰至今損失的第3架F-16戰機。

烏克蘭空軍表示，烏斯季緬科當晚耗盡戰機上所有武器，成功擊落7個空中目標，在攻擊最後一個目標期間，飛機受損高度下降，竭盡全力駛離人口稠密區，來不及彈射逃生。

對此，澤倫斯基下令針對飛行員殉職一事展開全面調查，「烏克蘭幾乎整夜處於空襲警報狀態，天空出現477架無人機，這其中大部分是俄羅斯和伊朗製造的Shahed無人機，另外還有60枚各種型號的飛彈」，住宅建築被俄軍攻擊命中，孩童受傷，救援行動正在進行中，「難過的是，我們的F-16飛行員烏斯季緬科在擊退這波攻擊期間犧牲了，他摧毀7個空中目標。我向家屬與戰友們表達哀悼，我也已經對他的死展開全面調查」。