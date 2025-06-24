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解密B-2轟炸機！飛官猛挺48小時「超極限」耐力戰　任務菜色曝光

▲▼美國空軍第393轟炸機維修中隊的官兵正在準備將GBU-38聯合直接攻擊彈藥（JDAM）裝載至B-2幽靈式（B-2 Spirit）匿蹤轟炸機上。（圖／美國空軍）

▲美國空軍官兵，將彈藥裝上B-2幽靈匿蹤轟炸機。（圖／美國空軍）

記者吳美依／綜合報導

美國空軍B-2幽靈（Spirit）匿蹤轟炸機，在21日轟炸伊朗的任務中扮演重要角色。一名擁有9年B-2飛行經驗的美軍退役中將接受《路透社》專訪，披露這款神秘飛機的任務秘辛，以及飛行員面臨的嚴峻身心挑戰。

B-2轟炸機是一款飛翼式飛機（又稱全翼機），也就是沒有傳統尾翼，機身與機翼融為一體的設計，由美國航太及國防科技公司「諾斯洛普·格魯曼」（Northrop Grumman）生產，造價高達20億美元。其翼展約172英尺（52.4公尺），透過減少紅外線、雷達與聲波特徵的方式，達成匿蹤效果。

B-2轟炸機的任務可能涉及將近2天的跨洲飛行，因此飛行員必須具備非凡耐力，除了花費數周專心準備飛行計畫，也要關注吃些什麼。

▲▼美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲B-2轟炸機是一款飛翼式飛機。（圖／達志影像／美聯社）

前美軍中將巴斯漢姆（Steve Basham）駕駛B-2長達9年，去年從美國歐洲司令部副司令的職位退役。他透露，B-2飛行員必須接受睡眠研究與營養教育訓練，例如哪些食物能夠如何減緩或加速消化，每個人都必須知道「什麼能夠讓我們保持清醒，什麼能夠幫助我們入睡」，這對於只有一間廁所的飛機來說至關重要。

巴斯漢姆最喜歡的餐點是火雞全麥三明治不加起司，「盡可能越清淡越好」，在兩餐之間，一些人會嗑葵花籽保持清醒，或者到駕駛艙座位後方的帆布床上休息。

▲▼B-2轟炸機。（圖／美國空軍）

▲B-2轟炸機的任務往往需要持續飛行近2天。（圖／美國空軍）

在不加油的情況下，B-2轟炸機可以飛行6000海里（1萬1112公里），但大多數任務都需要多次空中加油，隨著疲憊感漸增，這個過程也會變得越來越困難，因為飛行員看不見從加油機伸出來的加油管，如何接上後方5公尺遠的B-2機身，只能依靠加油機的燈光提示，還有自己記下來的參考位置加以判斷。到了晚上、尤其沒有月亮的時候，尤其危險。

巴斯漢姆表示，「進入他國領空之前，腎上腺素可以讓你撐下去，但腎上腺素也會消退，你會試圖休息一下，但還有最後一次空中加油。」

▲▼美「午夜重錘行動」襲伊朗，圖為美國空軍B-2轟炸機「幽靈」。（圖／路透）

▲美軍在21日「午夜重錘行動」，出動B-2轟炸機重擊伊朗。（圖／路透）

B-2的線傳飛控系統（fly-by-wire system），也就是以電腦電子訊號，完全取代傳統機械或液壓式飛行控制系統，自1989年投入使用以來持續進步。巴斯漢姆說，早期軟體速度慢於飛行員指令，導致空中加油變得很複雜，如今更新版本改進了反應能力，但以緊密隊形高空飛行的挑戰依然存在，「我們的飛行員讓這看起來很簡單，但這遠遠並非易事」。

儘管配備尖端科技，B-2的成功依然取決於人的表現，2人編制取代了舊型轟炸機所需要的更大型團隊，卻也讓每一位飛行員承擔更大責任。巴斯漢姆表示，如果沒有策畫與維修團隊，確保飛行員能夠駕駛一架好飛機，B-2轟炸機的複雜任務就無法順利完成。

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