260死空難是人為？印航機長傳情緒不穩　同事爆「計畫提早退休」

▲ 罹難的印度航空正副機長。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空AI171航班空難造成機上及地面260人死亡，初步調查報告揭露，飛機起飛3秒後引擎燃油開關就被切斷，美方則認為事故原因可能與飛行員操作失誤有關。而外媒爆料，其中一名機師長期心理健康狀況不佳，甚至曾考慮提前退休。

印度航空事故調查局（AAIB）12日公布的初步報告指出，這起空難關鍵原因是客機2部引擎的燃油開關在起飛後突然被關閉。座艙通話記錄顯示，其中一名機師詢問另一人為何關掉燃油開關，另一名機師則稱他並未關閉開關，隨後機師便發出MAYDAY求救訊號。

《每日電訊報》引述印度資深飛安專家蘭加納森（Mohan Ranganathan）透露，失事客機機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）罹患憂鬱症及心理健康問題，「過去3到4年內曾因請病假暫停飛行」，前同事還透露他計劃提前退休，照顧高齡90歲的父親。

蘭加納森指出，燃油開關設有保護裝置，須人工拉起才能切換，因此不可能誤觸，暗示這可能是「機師蓄意導致的墜機事件」。

但印航母公司塔塔集團官員否認薩柏瓦爾曾請病假的說法，並強調2名機師過去2年內都通過一級體檢。印度航空則稱將持續配合調查，並為受影響家庭提供支援。由於調查仍在進行中，航空公司拒絕對具體細節發表評論。