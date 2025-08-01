「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

記者任以芳／綜合報導

被封為神似韓星宋慧喬的解放軍女飛行員徐楓燦，是陸軍首批自主培養的女飛行員，形象英姿颯爽的她，受到廣泛關注，也面對著一些質疑，「她能開飛機嗎？」大陸《央視》面對面節目，對於徐楓燦製作人物專訪，她對於外界質疑曾覺得「挺難過的」，但也慢慢想通了。「我一步步走來，都是穩扎穩打，不斷突破自己。我要更好地做好本職，不辜負大家的認可。」

▲ 解放軍最美女飛行員徐楓燦參加今年大陸兩會。（圖／記者任以芳攝）

《央視》面對面節目介紹，1999年10月出生的徐楓燦，2017年從全國超12萬高中畢業生中擇優選拔而出，進入陸軍航空兵學院學習。在成為真正的陸航女飛行員的路上，徐楓燦和戰友們經歷了重重考驗。

擁有甜美梨渦的徐楓燦，原本是舞蹈隊領舞，熟悉舞台燈光與節奏。高三那年，她被一則徵召女飛行員的招生廣告吸引，「看到海報上直升機懸停的畫面，我忽然覺得，那才是真正的空中芭蕾。」

自此，她決定告別緞帶與舞鞋，投身迷彩人生。2017年，她從全國超過12萬名報考者中脫穎而出，成為10位女學員之一，進入陸軍航空兵學院。

但軍校生活遠比想像中艱難。凌晨五點武裝越野、高強度體能訓練、飛行理論與模擬器訓練穿插進行。不到50公斤身材嬌小的她常常摔倒、手起血泡，但也總是在熄燈後獨自加練。當她第一次完成直升機懸停課目時，透過無線電對教員幾乎是哭腔喊出的那句，「我能行！」，讓人動容。

▲徐楓燦用實力「手撕」花瓶標籤。（圖／翻攝 央視）

2021年，在陸軍航空兵學院飛行學員畢業聯考中，包括徐楓燦在內的首批10名女飛行學員完成了畢業聯考全部課目，畢業聯考不僅有飛行理論，還有軍事基礎、飛行技能等，要求「能文能武」。

她們也曾被繁重的基礎課目壓得喘不過氣來，也有過想放棄的時候。但每當這種想法在腦海裡浮現時，徐楓燦總是告訴自己「再堅持一下，再挺挺就好了，現在吃的苦都是給未來鋪的路」。

但技術替代不了基本功。2023年冬季寒潮期間，徐楓燦主動申請加練低溫條件下的發動機啓動程序。在零下25攝氏度的機庫，反覆練習預冷液加註動作直到手指凍僵，最終創下該機型冷啓動速度紀錄。這種執著讓她在畢業考核中拿下五個課目滿分，包括難度系數最高的「無地效懸停」，這項需要同時控制20多個操縱量的技能，被飛行員們稱為「直升機界的芭蕾舞32圈揮鞭轉」。

▲俄羅斯裁判組負責人都曾評價徐楓燦，「中國女飛官的技術穩定性令人印象深刻。」 （圖／翻攝 央視）

央視《軍事紀實》節目也曾報導徐楓燦故事，網路貼標籤95後女飛行員顏值與實力並存，話題閱讀量突破8億，她整理飛行裝具的短視頻獲讚超600萬，但「花瓶論」「作秀」質疑不斷。

面對爭議，她在個人公眾號寫下，當你在萬米高空俯瞰雲海時，根本聽不見地面的嘈雜。」2024年參加國際陸軍航空兵競賽期間，徐楓燦與男飛行員同等條件下完成「直升機盲降」課目，用標準操作程序回應了所有質疑。

俄羅斯裁判組負責人事後評價，「中國女飛官的技術穩定性令人印象深刻。」

對於外界質疑，徐楓燦曾覺得「挺難過的」，但也慢慢想通了。她說，「我一步步走來，都是穩扎穩打，不斷突破自己。我要更好地做好本職，不辜負大家的認可。」