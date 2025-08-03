小飛機「無聲下墜」摔成碎片！　罹難女機師最後直播畫面曝光

▲阮安秋駕駛的小飛機墜毀，她也不幸喪命。（左圖／翻攝臉書；右圖／格林伍德警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國44歲飛行員阮安秋（Anh-Thu Nguyen）挑戰小飛機獨自環球飛行，完成第一階段航程時，還興奮地在臉書直播分享心情，未料3天後墜機身亡。目擊者受訪時透露，事故發生時，一切異常安靜，沒有任何爆炸或火花。

阮安秋計畫駕駛一架Lancair IV-P小飛機，橫跨25國環球一周，為了完成這項壯舉，她已經準備了6年。

7月27日，阮安秋從威斯康辛州奧什科什（Oshkosh）出發，結束第一階段航程後直播表示，「我今天超級興奮。我剛完成環球獨飛的第一段航程。這不只是飛行，更是激勵下一代亞裔女性投入飛行和航太工程的使命。讓我們一起往前飛翔吧。謝謝大家。」

7月30日上午10點45分，阮安秋從印地南格林伍德機場（Indy South Greenwood Airport）起飛，準備前往賓州展開第二段航程，未料僅僅起飛幾分鐘，她駕駛的小飛機突然「螺旋式」失控下墜，最終撞毀在加油站後方山丘。

儘管沒有造成地面人員傷亡，阮安秋卻當場宣告不治。目擊者威廉斯（Frank Williams）表示，飛機墜落過程異常安靜，「沒有爆炸也沒有起火，我立刻把車停在路邊，聞到了燃料的味道。我靠近飛機就知道無人生還。」

消防隊表示，小飛機殘骸散落在一片草地上，距離加油站只有幾英尺。發言人史瓦森（Tyler Swardson）坦言，「如果波及加油站，情況可能糟得多。」目前尚不清楚事故原因，美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查。

阮安秋12歲從越南移居美國，16歲開始學習駕駛飛機，擁有普渡大學（Purdue University）數學學士和航太工程碩士學位，以及喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）航太工程博士學位。2018年，已經累積逾5000小時飛行時數的她，創立非營利組織「亞洲航空航太女性協會」（Asian Women in Aerospace and Aviation Inc.），目前擔任佛州一間飛行訓練學院的首席教官。