小飛機「無聲下墜」摔成碎片！　罹難女機師最後直播畫面曝光

▲阮安秋駕駛的小飛機墜毀,她也不幸喪命。(左圖/翻攝臉書;右圖/格林伍德警察局)



記者吳美依/綜合報導

美國44歲飛行員阮安秋(Anh-Thu Nguyen)挑戰小飛機獨自環球飛行,完成第一階段航程時,還興奮地在臉書直播分享心情,未料3天後墜機身亡。目擊者受訪時透露,事故發生時,一切異常安靜,沒有任何爆炸或火花。

阮安秋計畫駕駛一架Lancair IV-P小飛機,橫跨25國環球一周,為了完成這項壯舉,她已經準備了6年。

7月27日,阮安秋從威斯康辛州奧什科什(Oshkosh)出發,結束第一階段航程後直播表示,「我今天超級興奮。我剛完成環球獨飛的第一段航程。這不只是飛行,更是激勵下一代亞裔女性投入飛行和航太工程的使命。讓我們一起往前飛翔吧。謝謝大家。」

7月30日上午10點45分,阮安秋從印地南格林伍德機場(Indy South Greenwood Airport)起飛,準備前往賓州展開第二段航程,未料僅僅起飛幾分鐘,她駕駛的小飛機突然「螺旋式」失控下墜,最終撞毀在加油站後方山丘。

儘管沒有造成地面人員傷亡,阮安秋卻當場宣告不治。目擊者威廉斯(Frank Williams)表示,飛機墜落過程異常安靜,「沒有爆炸也沒有起火,我立刻把車停在路邊,聞到了燃料的味道。我靠近飛機就知道無人生還。」

消防隊表示,小飛機殘骸散落在一片草地上,距離加油站只有幾英尺。發言人史瓦森(Tyler Swardson)坦言,「如果波及加油站,情況可能糟得多。」目前尚不清楚事故原因,美國聯邦航空總署(FAA)和國家運輸安全委員會(NTSB)已介入調查。

阮安秋12歲從越南移居美國,16歲開始學習駕駛飛機,擁有普渡大學(Purdue University)數學學士和航太工程碩士學位,以及喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)航太工程博士學位。2018年,已經累積逾5000小時飛行時數的她,創立非營利組織「亞洲航空航太女性協會」(Asian Women in Aerospace and Aviation Inc.),目前擔任佛州一間飛行訓練學院的首席教官。