地方 地方焦點

張麗善4度率團訪花！徐榛蔚導覽七星潭疊石藝術　共推國旅

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚7日親自接待由雲林縣長張麗善率領的雲林縣政府團隊，並親自導覽正在七星潭舉辦的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。徐榛蔚與張麗善團隊共同欣賞一件件與大自然共生的藝術作品，見證花蓮如何將自然美景轉化為文化亮點，攜手推廣優質國內觀光旅遊，深化兩縣情誼。

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮就是天然的美術館、展覽館！徐榛蔚熱情導覽七星潭疊石藝術季，透過石頭的排列與自然語彙的交融，展現出花蓮縣由土地長出的藝術，每一件作品皆述說著大地與創作者的對話，藝術季自5月中旬開展以來，吸引無數國內外藝術創作者與遊客熱情參與，充分展現花蓮豐富的自然與人文魅力。

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自充當導覧，攜手推廣優質國內觀光旅遊，深化兩縣情誼。

徐榛蔚感謝雲林縣長張麗善自2021年起四度率團來訪，兩縣在農業、教育、觀光等多項政策上持續交流、互學互補。雖然地理位置東西交通相距近400公里，兩地情誼卻愈發緊密，展現「山海無距、情誼無限」的精神。

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季-拍照打卡抽iPhone16」活動進行中，至8月30日止。民眾只要完成三步驟：一、按讚「花蓮觀光粉絲團」FB或IG活動貼文；二、前往藝術季展區與任一疊石作品合影；三、將照片公開上傳並標註 #2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季，tag兩位好友，即可參加抽獎。

▲▼雲林縣長張麗善率團隊來花蓮參訪並參觀正在七星潭舉辦的「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

9月2日將於FB與IG各抽出iPhone16乙台及限量紀念磁鐵，名單將公布於「花蓮觀光粉絲團」FB與IG，並以私訊通知中獎者，詳情請見粉絲專頁公告。

另外，縣府提供「市民小巴行動遊花蓮線」直達服務，讓遊客輕鬆暢遊七星潭，免去交通煩惱。市民小巴預約及交通資訊https://www.hly.tw/bus

花蓮七星潭海堤公園「2025秀林Kndsan海洋生活音樂節」於8月16、17日登場，以「Kndsan（海）」為主題，活動內容包括原民音樂、環境劇場、市集展售、草地電影與淨灘行動，邀請民眾在七星潭壯闊海景中感受文化與自然交融的魅力，歡迎全台遊客踴躍參與，共度海風音樂假期。

張麗善4度訪花蓮徐榛蔚導覽七星潭疊石藝術國旅

