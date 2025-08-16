　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

▲▼王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委王鴻薇15日質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」。總統府則出具公文打臉，並指與事實完全不符。王鴻薇今（16日）日仍堅稱，總統府「見笑轉受氣」，總統府所提出來的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤。總統府則再度打臉，王委員所出示的「公文」僅擷取片段內容操作社會對立，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

有關媒體詢問王鴻薇委員堅稱出示公文一模一樣一事，總統府發言人郭雅慧表示，王委員所出示的「公文」，僅擷取第二項第一條內容，並刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。

郭雅慧表示，遺憾政治人物將「七月例行彙整民眾陳情案件」造謠為「官方首度承認罷免失敗」，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

郭雅慧所指為王鴻薇近期多起官司敗訴，包含王鴻薇誣指總統府秘書長潘孟安接受財團供養住豪宅，被認證造謠須賠償50萬，一、二審都敗訴、王鴻薇不滿罷團宣傳她握手王滬寧，因此提告，同樣敗訴。提告罷團志工造謠，也不起訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

