王定宇轟「萊爾校長」造謠賴清德　國民黨：為何要對號入座？

▲國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」宣傳片挺核三延役，引發熱烈回響 。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」宣傳片挺核三延役，引發熱烈回響；不過民進黨立委王定宇認為，這樣的影片明顯在影射賴清德總統，高招的諷刺是把講過的話塞進去、做些編排，那是啞巴吃黃連，可是賴清德總統從來沒有說過「選民智商低」，卻被塞到賴的嘴裡。國民黨則反酸，王定宇替賴總統對號入座，不小心說出內心話，是否會被踢下車？

國民黨指出，本次CF創作的「萊爾校長」是一位剛愎自用、自以為掌握真理的獨裁者。國民黨比較好奇，王定宇委員為何如此生氣，替賴清德對號入座，會是以下哪一個原因讓覺得賴清德是「萊爾校長」？1.因為賴清德與「萊爾校長」都擅長謊言（lie）嗎？2.因為賴清德與「萊爾校長」一樣，不管得票多少，都是自己贏？3.還是因為不管是不是同車夥伴，意見不同都會被萊爾校長踢下車？

國民黨表示，無論哪個原因，國民黨實在無暇照顧民進黨的玻璃心，國民黨更關心民進黨執政下能源政策破產與未來電價穩定。

國民黨說，民進黨應該要對賴清德多一點信心，賴清德其實可以放下大罷免，支持核三延役，可以不用跟「萊爾校長」一樣爛，也真的不用活成一個自己人認證的負面角色。