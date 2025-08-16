　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何欣純率台中黨團總動員　陪台中3罷團掃街催同意票

▲▼何欣純陪同罷團掃街。（圖／何欣純國會辦公室提供）

▲何欣純陪同罷團掃街。（圖／何欣純國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

下周六就是823投票日，綠委何欣純、民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，與台中市議會黨團全體議員，分別在中2、中3、中8罷區，豐原第一市場、潭子市場、烏日三民市場、沙鹿市場及霧峰市場，陪同台中3個區域罷團掃街，呼籲823出門投票投同意。下周一起將展開「台中環形山海屯大車掃」，說明守護台灣民主自由的決心。

今日，何欣純與市議員張家銨、曾威、何文海、江肇國、及林祈烽團隊，偕同中二公民團體，一同在烏日三民市場掃街，何欣純指出，雖然歷經過726，我們沒有氣餒，堅定繼續勇敢向前！從7月底直到現在，台中的民進黨公職持續打電話、傳簡訊，並與公民團體並肩站路口宣傳宣講；接下來在823投票前的黃金週，我們所有人與中2、中3、中8公民團體更緊密結合、分進合擊丶並肩同行，

何欣純指出，除了今天同步掃市場之外，另外還透過具體行動，盡全力動員催化台中市民朋友，在下周一早上，我們將展開「台中環形山海屯大車掃」，何欣純、市議會黨團、與市黨部、與公民團體，預計在8/18(一)-8/22(五)，在823投票日前的黃金5日，由東勢出發，經過新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日、最終點來到霧峰，踏遍台中環形山、海、屯，說明守護台灣民主自由的決心。

何欣純說，將持續「陸空戰全力拚搏護民主」行動，在投票前黃金周，透過14萬份夾報文宣、17萬通語音催票電話、各區電視廣告投放、路口舉牌、晚會宣講、並製作口罩、菜瓜布、濕紙巾等宣傳小物，繼續與公民團體、黨公職民代服務處排班掃街，在823投票日的黃金周向所有台中市民訴求理念，懇請823出門投票投同意。
 

傳林右昌不強求拚新北市長初選　蘇巧慧回應了

傳林右昌不強求拚新北市長初選　蘇巧慧回應了

2026大選在即，各黨派都已開始布局，新北部分，民眾黨主席黃國昌率先表態參選、藍營被看好角逐的台北副市長李四川也勤跑基層。對此，被視為競選新北市長有力人選的綠委蘇巧慧今（16日）受訪時表示，藍白之間他們有自己的問題，民進黨就照自己的步調。至於傳出原本同樣有意角逐市長的前秘書長林右昌，傳出已經萌生退意。蘇則回應，未來不管是任何人投入選舉，都一定還是一起努力的團隊。

快訊／扁嫂吳淑珍一度命危　陳致中曝：到院時昏迷指數只剩3

快訊／扁嫂吳淑珍一度命危　陳致中曝：到院時昏迷指數只剩3

購美軍備「商售」可列台美貿易額　綠委：納談判籌碼爭取更有利條件

購美軍備「商售」可列台美貿易額　綠委：納談判籌碼爭取更有利條件

王定宇轟「萊爾校長」造謠賴清德　國民黨：為何要對號入座？

王定宇轟「萊爾校長」造謠賴清德　國民黨：為何要對號入座？

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

