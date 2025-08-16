　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823倒數黃金周六　民進黨啟動7區同步掃街

▲▼民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（16）日啟動「816七區齊步走， 823罷免投同意」徒步掃街，同步於全台七個罷免選區深入鄰里，以實際行動與公民同行，守護台灣民主與國家安全。民進黨代理秘書長何博文，偕同立委陳素月、發言人吳崢、名間鄉長陳翰立、南投縣議員沈夙崢、吳棋楠，來到南投市場掃街。何博文表示，就是要透過實際行動，表達對國會改革、國會正常化的期待，呼籲民眾8月23日出門投下同意罷免。

何博文強調，今天在南投市非常多鄉親站出來，就是不希望台灣、南投再繼續「空轉油耗」。國民黨與南投立委游顥再怎麼蠻橫，也絕不能不經任何討論，沒提出任何具體計畫，就強行惡修財劃法，從中央搶走3750億元。很多重要補助、地方重大建設，甚至是育兒津貼、租金補貼，以及社福長照計畫都在其中，請問國民黨大刀一揮砍了3750億，這些計畫誰要來執行、誰要來補助？除此之外，國民黨連打詐專線165的預算也刪除。

何博文指出，台灣的地理位置經常遭遇天災，因此政府特別重視農損補助。而國民黨竟然連攸關人民權益與農作物損害賠償的農業特殊基金也砍，簡直是惡刪人民權益無所不用其極，甚至超刪到比編列的金額還多，全世界有哪一個在野黨是如此監督政府。

民進黨「七區齊步走，罷免投同意」除了何博文與吳崢偕同在地黨公職前進南投游顥選區外，立委蘇巧慧、林淑芬、林月琴、張雅琳於新店羅明才選區掃市場；立委范雲與新竹縣黨部主委鄭朝方則在新竹縣林思銘選區掃街；立委羅美玲、陳秀寳於馬文君選區掃街；南投縣黨部主委陳玉鈴同樣於南投游顥選區分進合擊；立委何欣純在烏日顏寬恒選區與公民同行；立委陳培瑜來到台中潭子楊瓊瓔選區與罷團掃街；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤與發言人韓瑩前往台中豐原江啟臣選區掃街。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

民進黨大罷免國民黨何博文

