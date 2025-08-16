總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

▲王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇15日質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，對此，總統府發言人郭雅慧表示，這是移花接木的公然造假，與事實完全不符。對此，王鴻薇今（16日）日酸總統府「見笑轉受氣」，總統府所提出來的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了。

王鴻薇質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，並指公文是「首度官方認定大罷免失敗」一事；郭雅慧表示，遺憾王委員或為特殊目的，故僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年7月份民眾關注重要議題」。

郭雅慧指出，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理，呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

對此，王鴻薇今天回應，總統府所提出來的公文內容，和她所出示的內容文字一模一樣，證實她所出示的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了，因為總統府確實要求行政院要檢討726的失敗原因，以及提出後續的政績。

王鴻薇也說，這也就代表了總賴清德承認了726大罷免大失敗，且由總統府要求去檢討726失敗的原因，不就證實這一場大罷免，完全就是賴清德自己所發起嗎？