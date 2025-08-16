　
政治

總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

▲▼王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇15日質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，對此，總統府發言人郭雅慧表示，這是移花接木的公然造假，與事實完全不符。對此，王鴻薇今（16日）日酸總統府「見笑轉受氣」，總統府所提出來的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了。

王鴻薇質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，並指公文是「首度官方認定大罷免失敗」一事；郭雅慧表示，遺憾王委員或為特殊目的，故僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年7月份民眾關注重要議題」。

郭雅慧指出，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理，呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

對此，王鴻薇今天回應，總統府所提出來的公文內容，和她所出示的內容文字一模一樣，證實她所出示的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了，因為總統府確實要求行政院要檢討726的失敗原因，以及提出後續的政績。

王鴻薇也說，這也就代表了總賴清德承認了726大罷免大失敗，且由總統府要求去檢討726失敗的原因，不就證實這一場大罷免，完全就是賴清德自己所發起嗎？

08/15 全台詐欺最新數據

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

藍委王鴻薇今（15日）質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，並宣稱公文是「首度官方認定大罷免失敗」一事，對此，總統府發言人郭雅慧表示，這是移花接木的公然造假，與事實完全不符，王委員所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，其所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

