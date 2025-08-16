快訊／扁嫂吳淑珍一度命危　陳致中曝：到院時昏迷指數只剩3

▲前總統陳水扁妻子吳淑珍15日驚傳昏迷送醫搶救，兒子陳致中PO出手握媽媽手的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁的妻子吳淑珍，昨下午在台南東區住家昏倒，當場失去生命跡象，所幸送醫搶救，經台南新樓醫院治療後情況穩定，目前在普通病房。陳致中今（16日）透露，姿勢性低血壓是脊髓損傷病人的嚴重後遺症，隨時有致命的高風險，媽媽受傷四十年來，昨天第幾次在鬼門關前走一回，搶救恢復心跳呼吸，到院時昏迷指數只剩下三，目前生命徵象比較穩定，看到她孱弱的病體、但堅強的意志力，非常不捨。

事發在15日下午4點05分，台南市消防局接獲報案，指出在東區林森路一棟大樓有女子昏倒，疑似已無呼吸心跳。救護人員趕赴現場上樓查看，赫然發現患者竟是前總統陳水扁夫人吳淑珍，救護人員接手後立即將吳淑珍送醫，所幸在送醫途中已恢復生命徵象。

陳致中表示，代表爸媽十二萬分感恩各界祈福關心，很抱歉無法第一時間一一回覆，但溫暖都收到，謝謝救護人員、社區人員在關鍵時刻給予急救，謝謝台南新樓醫院醫護團隊專業細心的醫療。

陳致中指出，姿勢性低血壓是脊髓損傷病人的嚴重後遺症，隨時有致命的高風險，這也是我們最憂心的，媽媽受傷四十年來，昨天第幾次在鬼門關前走一回，搶救恢復心跳呼吸，到院時昏迷指數只剩下三，目前生命徵象比較穩定，希望可以慢慢恢復。

陳致中坦言，看到媽媽孱弱的病體、但堅強的意志力，非常不捨，感恩上蒼保佑她、憐憫她、賜福她。