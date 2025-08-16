　
國際

會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應曝光

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行峰會，但現場焦點卻意外落在普丁的反應上。當普丁抵達時，一名記者高喊，「普丁總統，你會不會停止殺害平民？」普丁則比出一動作，貌似聽不見提問。

根據WSYX ABC 6報導，普丁抵達阿拉斯加後，美國隨即展示了軍事力量，一架B-2匿蹤轟炸機從上空飛過，接著一名記者在現場高喊，「普丁總統，你會不會停止殺害平民？」普丁則將手放到耳邊，示意自己聽不見，畫面立即引發關注。

這場峰會正值烏克蘭戰火持續，俄軍轟炸不斷、平民傷亡慘重。根據戰略與國際研究中心（CSIS）的研究，戰爭死亡人數可能逼近百萬。

就在川普與普丁合影時，烏克蘭空軍透過Telegram發出警告，指稱「見證者」（Shahed）無人機出現在第聶伯（Dnipro）東部，並往北移動，俄軍戰機也同時在東北及東南地區活躍。

峰會開始後，俄羅斯國防部則稱，已在羅斯托夫（Rostov）上空擊落4架烏克蘭無人機。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過影片向外界喊話，呼籲川普「守住立場」，並強調烏克蘭已準備全力推動和平，「戰爭持續下去，正是因為莫斯科沒有任何秩序，也沒有釋出準備結束戰爭的訊號。」

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門
Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全
24歲女騎車慘死！恐怖瞬間曝
下周可能又有颱風　2低壓系統發展中
台2.5億大廠突宣告停業！　無力繼續經營
情侶吵架　19歲女友搶刀誤拍...他噴血慘死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基 普丁 川普 美國 雙普會

