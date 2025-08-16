會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應曝光

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行峰會，但現場焦點卻意外落在普丁的反應上。當普丁抵達時，一名記者高喊，「普丁總統，你會不會停止殺害平民？」普丁則比出一動作，貌似聽不見提問。

根據WSYX ABC 6報導，普丁抵達阿拉斯加後，美國隨即展示了軍事力量，一架B-2匿蹤轟炸機從上空飛過，接著一名記者在現場高喊，「普丁總統，你會不會停止殺害平民？」普丁則將手放到耳邊，示意自己聽不見，畫面立即引發關注。

這場峰會正值烏克蘭戰火持續，俄軍轟炸不斷、平民傷亡慘重。根據戰略與國際研究中心（CSIS）的研究，戰爭死亡人數可能逼近百萬。

就在川普與普丁合影時，烏克蘭空軍透過Telegram發出警告，指稱「見證者」（Shahed）無人機出現在第聶伯（Dnipro）東部，並往北移動，俄軍戰機也同時在東北及東南地區活躍。

峰會開始後，俄羅斯國防部則稱，已在羅斯托夫（Rostov）上空擊落4架烏克蘭無人機。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過影片向外界喊話，呼籲川普「守住立場」，並強調烏克蘭已準備全力推動和平，「戰爭持續下去，正是因為莫斯科沒有任何秩序，也沒有釋出準備結束戰爭的訊號。」