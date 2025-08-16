美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！午餐都沒吃　秒搭機走人

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加展開美俄峰會，儘管雙方並未達成任何協議，但CNN記者尼克·佩頓·沃爾什（Nick Paton Walsh）直言，普丁在雙普會中仍然取得2大收穫，只有烏克蘭仍然身陷於戰火之中。

沃爾什分析，川普在會後顯得神情疲憊，似乎也透露出談判過程並不順利。俄羅斯總統普丁依舊強硬，不斷強調戰爭的「根本原因」，不願改變立場，甚至語帶威脅地警告基輔與歐洲盟友不要干涉他與川普之間所謂的談判進程。

普丁直言，「我們期望基輔與歐洲各國能夠以建設性態度看待這一切，不要製造任何障礙，更不要試圖透過挑釁或幕後操作來破壞逐漸形成的進展。」再度對外施壓。

川普在美俄峰會前，曾經與烏克蘭總統澤倫斯基與多名歐洲國家領袖進行線上通話，並達成某種協議的框架，但從川普的表情與談話內容來看，實質上並沒有達成任何重大共識。兩人甚至沒有共進午餐，普丁就在會後迅速搭機離開。

川普提到，還有一些「大問題」無法解決，意味著在領土爭議及停火等核心議題上幾乎沒有進展。談判最難的部分被拖到最後，卻依舊懸而未決。

儘管如此，普丁在此次美俄峰會仍然取得2大收穫。首先，他受到了美方鋪紅毯迎接，甚至搭上美國總統座車「野獸」，這被視為對一名被國際控訴為戰犯的領袖進行形象上的「漂白」。對烏克蘭人來說，這無疑是種刺眼的場景，尤其普丁此時還口口聲聲稱烏克蘭是「兄弟國家」。

其次就是時間。普丁透過這場會談成功拖延時間，替前線部隊爭取更多進攻空間。雖然外界不確定川普是否會因不滿而祭出二次制裁，但從普丁的態度來看，他並不急於結束戰事，反而暗示將有更多會面與後續討論。