川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

當地時間2025年8月15日，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行會晤。會晤前，川普提出「割地求和」的構想，認為俄烏雙方需在領土問題上尋找妥協。來自美國學者哈內德指出，哈內德則說，「討論領土妥協比房地產交易更血腥。」多數烏克蘭會反對，澤倫斯基也不可能單方面做這件事。

陸媒《澎湃新聞》專訪四位來自俄羅斯、烏克蘭、美國的學者，分別是（按姓氏首字母排序）：魯斯蘭·博爾特尼科（Ruslan Bortnik）烏克蘭政治研究所所長；馬克西姆·切博塔羅夫（Maksym Chebotarov）智庫「跨大西洋對話中心」美烏合作項目協調員；萊娜·蘇爾日科·哈內德（Lena Surzhko Harned）美國賓州州立大學貝蘭德分校公共政策計劃副主任、政治學副教授，烏克蘭裔學者；安德烈·科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）俄羅斯國際事務理事會主任。

當地時間2025年8月15日，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行會晤。這是雙方4年來首次面對面接觸，也是俄羅斯總統近十年來首次踏上美國領土。會晤地點安排在埃爾門多夫—理查德森聯合基地。

會談舉行前，基地入口處掛上了警告標誌，安保措施格外嚴格。外界普遍認為，這場會晤不僅關乎俄烏衝突走向，也可能影響全球地緣政治格局、能源合作與跨大西洋關係。

首先，「為何本次談判地點為何選在阿拉斯加？從歷史和政治上看，傳遞了什麼信號？美俄各自有何考量？會否談及北極開發、能源和稀土等尋求合作的話題？」

博爾特尼科指出，阿拉斯加地區蘊藏著全球已探明能源與礦產儲量的30%，是潛在的戰略寶庫。阿拉斯加曾在1867年以720萬美元的價格由俄羅斯賣給美國，這段歷史本身就證明經濟工具能解決地緣政治問題。

他同時強調，在美國軍事基地舉行會晤，不僅保證安全，也確保部分談判內容的私密性，這些內容甚至「可能永遠不會公開」。

切博塔羅夫則分析，選址阿拉斯加有客觀與主觀原因。客觀上，阿拉斯加遠離華盛頓、莫斯科與歐洲中心地帶，安全可控，同時美國也不受國際刑事法院約束，保障了普丁的人身安全；主觀上，這為川普營造「交易者」形象提供舞台，與冷戰時期的雷克雅未克、赫爾辛基峰會遙相呼應。

哈內德認為，最大的信號在於，「即便普丁仍被國際刑事法院通緝，他依舊在美國總統邀請下登上美國土地，顯示美國政策正從孤立轉向接觸。」

科爾圖諾夫補充指出，川普選擇阿拉斯加，表明他在與普丁的對話中不需要中間人，這是一種「友好姿態」。他還認為，若雙方在烏克蘭問題上有所進展，阿拉斯加同時具備討論北極合作的便利條件，因當地人口稀少，缺乏強烈反俄情緒。

談及歐洲與烏克蘭處境？「會晤前，川普提出『割地求和』的構想，認為俄烏雙方需在領土問題上尋找妥協。然而，烏克蘭總統澤倫斯基明確拒絕，表示憲法已劃定國際公認邊界，無法接受土地交換。」

基於觀察者的角度，「土地交換」這個概念本身就極具爭議性。一方面，在雙方都無法取得決定性勝利的持久衝突中，領土妥協可以制止流血、拯救生命、穩定地區局勢。然而，這種做法以互惠為先決條件，難以實現持久和平。

另一方面，這種做法可能會開創危險的先例，即可以通過軍事力量改變國家邊界，違反了《聯合國憲章》和多項雙邊協議。哈內德則說，「討論領土妥協比房地產交易更血腥。」

哈內德分析，俄羅斯修改本國憲法，納入被佔領的烏克蘭領土。但烏克蘭憲法禁止放棄領土，大多數烏克蘭人也反對放棄，澤連斯基不能單方面做出這一決定。這不是固執，而是出於對被佔領的恐懼，割讓這些領土也不會阻止俄羅斯未來的襲擊。

博爾特尼科提出一種可能的「特別協議」構想，烏克蘭以控制的部分頓涅茨克地區，交換俄方控制的蘇梅、哈爾科夫及第聶伯羅彼得羅夫斯克部分領土。雖然領土上不等值，但若能換取俄方放棄赫爾松與扎波羅熱等城市野心，則有助於保障烏克蘭黑海港口航運安全。

切博塔羅夫則認為，任何土地交換在當下皆不可行，因涉及憲法修正與全民公投，法律與政治上皆不可能。他強調，目前唯一可行的結果是有限停火，而非全面和平協議。

美俄在阿拉斯加自定會晤，並拋出「土地換和平」構想，引發歐洲不滿。歐洲各國擔憂被邊緣化，強烈要求將澤倫斯基納入談判，並在背後施壓川普與澤倫斯基接觸。

博爾特尼科認為，會晤本身已讓美歐關係陷入危機。美歐雙方在和平解決原則上公開爭論，但他同時指出，北約地位不會因此削弱，因為「北約就是美國，美國就是北約」。

科爾圖諾夫最後強調，川普刻意不邀歐洲與烏克蘭參與此次會談，是為了保持議程簡單。他認為，如果美俄對話順利，未來歐洲與烏克蘭仍可能被納入後續談判。

阿拉斯加會晤凸顯美俄關係的微妙轉折。對俄而言，這是打破外交孤立的重要突破；對美而言，則是川普強調「直接交易」的外交實踐。