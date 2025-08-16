影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁於美國時間昨15日在阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫－理查德森聯合軍事基地正式開始會晤。現場川普則安排走紅毯以及出現冷戰時期為了應對潛在的蘇聯威脅研發F-22和B-2，讓普丁連續「5回望」。川普是秀「大肌肉」還是「禮遇迎接」？西方媒體說法不一致。整體安排來看，川普依舊是以「高規格」接待普丁，只不過還是加了一點心眼子。

「雙普會」昨15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地舉行會晤。這是美俄領導人4年來的首次面對面會晤，也是「雙普會」自2019年以來的首次見面，同時是普丁自2015年9月以來「首次」踏上美國領土。外界普遍關注，這場歷時近3小時的對話能否為烏克蘭危機及美俄關係帶來突破。

綜合外媒釋出直播畫面，當日上午，川普與普丁專機先後抵達基地機場。11時許，兩人各自走下舷梯，川普在紅毯一端等候，見到普丁快走過來時，多次主動先鼓掌拍手致意，接著先伸出右手，與普丁握手寒暄，還拍打兩下他的左手臂，有如朋友許久不見動作。

之後，兩人開始輕鬆交談，川普依照習慣在紅毯上致敬，但普丁未有反應。隨著拉大的鏡頭，川普與普丁步行的紅毯兩側停放四架美軍F-22「猛禽」隱形戰鬥機，這是美方安排第一個亮點。

之後，川普還在繼續說話，「畫外音」引起普丁注意，這是美方安排第二個亮點。巨大戰機編隊轟鳴聲從兩人「頭頂」上空飛過，普丁也忍不住回頭看，一邊走紅毯一共「五次」回頭張望。

在普丁第四次稍微停下腳步「回望」，川普注意到了，也跟著停下腳步一起注視天空，之後又拍手鼓掌一下，示意「歡迎」，用手搭在川普背後說話，兩人又輕鬆交談一下。

隨後，兩人登上印有「阿拉斯加2025」的臨時平台合影，並未回應媒體提問（是否對烏克蘭停火）等相關問題。依照川普邀請，普丁乘坐美國總統專車「野獸」一同前往會場。

從普丁現場反應上來看，「雙普」一起坐車離開，不是事先套好。據《俄新社》報導，普丁應川普邀請搭乘此車，而普丁原本的專車則早已在停機坪待命。美媒評論稱，這一細節顯示雙方此前並未就此安排達成共識。多數西方媒體「形容」這一舉動顯示雙方試圖營造友好氛圍。

▲美國戰機編隊轟鳴而過，讓普丁「五回望」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

雙普兩人走紅毯，兩側各停放兩架美軍F-22隱形戰鬥機，之後美國戰機編隊轟鳴而過，從普丁「五回望」反應來看，美方沒有事先預告。五角大樓官員向美國廣播公司（ABC）證實，組成編隊的是一架B-2隱形戰略轟炸機和4架F-35隱形戰鬥機。

對於這樣「大陣仗」，美國媒體有不同解讀，兩人走紅毯，兩側各停放兩架美軍F-22隱形戰鬥機，一架B-2隱形戰略轟炸機與4架F-35隱形戰機編隊從頭頂掠過，「是高規格迎接還是武力展示？」

美國有線電視新聞網《CNN》主播古柏一開始直播時說，「剛剛有隱形戰機飛越致敬（向普丁）」，紅毯則是象徵禮遇。之後，《CNN》分析報導稱，兩側停放美軍先進戰機卻是一種武力展示。

《紐約時報》則強調，從戰機編隊、同乘專車到鼓掌迎接，種種細節均表現出川普對普丁來訪的高規格接待。

資料顯示，近年來，部署在埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地的美軍F-22戰機經常起飛攔截進入阿拉斯加防空識別區的俄軍遠程轟炸機和戰機。一些美國軍事媒體指出，F-22戰機和B-2轟炸機都是美國在冷戰期間為對抗蘇聯而研發。