　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁於美國時間昨15日在阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫－理查德森聯合軍事基地正式開始會晤。現場川普則安排走紅毯以及出現冷戰時期為了應對潛在的蘇聯威脅研發F-22和B-2，讓普丁連續「5回望」。川普是秀「大肌肉」還是「禮遇迎接」？西方媒體說法不一致。整體安排來看，川普依舊是以「高規格」接待普丁，只不過還是加了一點心眼子。

「雙普會」昨15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地舉行會晤。這是美俄領導人4年來的首次面對面會晤，也是「雙普會」自2019年以來的首次見面，同時是普丁自2015年9月以來「首次」踏上美國領土。外界普遍關注，這場歷時近3小時的對話能否為烏克蘭危機及美俄關係帶來突破。

綜合外媒釋出直播畫面，當日上午，川普與普丁專機先後抵達基地機場。11時許，兩人各自走下舷梯，川普在紅毯一端等候，見到普丁快走過來時，多次主動先鼓掌拍手致意，接著先伸出右手，與普丁握手寒暄，還拍打兩下他的左手臂，有如朋友許久不見動作。

之後，兩人開始輕鬆交談，川普依照習慣在紅毯上致敬，但普丁未有反應。隨著拉大的鏡頭，川普與普丁步行的紅毯兩側停放四架美軍F-22「猛禽」隱形戰鬥機，這是美方安排第一個亮點。

之後，川普還在繼續說話，「畫外音」引起普丁注意，這是美方安排第二個亮點。巨大戰機編隊轟鳴聲從兩人「頭頂」上空飛過，普丁也忍不住回頭看，一邊走紅毯一共「五次」回頭張望。

在普丁第四次稍微停下腳步「回望」，川普注意到了，也跟著停下腳步一起注視天空，之後又拍手鼓掌一下，示意「歡迎」，用手搭在川普背後說話，兩人又輕鬆交談一下。

隨後，兩人登上印有「阿拉斯加2025」的臨時平台合影，並未回應媒體提問（是否對烏克蘭停火）等相關問題。依照川普邀請，普丁乘坐美國總統專車「野獸」一同前往會場。

從普丁現場反應上來看，「雙普」一起坐車離開，不是事先套好。據《俄新社》報導，普丁應川普邀請搭乘此車，而普丁原本的專車則早已在停機坪待命。美媒評論稱，這一細節顯示雙方此前並未就此安排達成共識。多數西方媒體「形容」這一舉動顯示雙方試圖營造友好氛圍。

▲▼ 雙普會、川普、普丁 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲美國戰機編隊轟鳴而過，讓普丁「五回望」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

雙普兩人走紅毯，兩側各停放兩架美軍F-22隱形戰鬥機，之後美國戰機編隊轟鳴而過，從普丁「五回望」反應來看，美方沒有事先預告。五角大樓官員向美國廣播公司（ABC）證實，組成編隊的是一架B-2隱形戰略轟炸機和4架F-35隱形戰鬥機。

對於這樣「大陣仗」，美國媒體有不同解讀，兩人走紅毯，兩側各停放兩架美軍F-22隱形戰鬥機，一架B-2隱形戰略轟炸機與4架F-35隱形戰機編隊從頭頂掠過，「是高規格迎接還是武力展示？」

美國有線電視新聞網《CNN》主播古柏一開始直播時說，「剛剛有隱形戰機飛越致敬（向普丁）」，紅毯則是象徵禮遇。之後，《CNN》分析報導稱，兩側停放美軍先進戰機卻是一種武力展示。

《紐約時報》則強調，從戰機編隊、同乘專車到鼓掌迎接，種種細節均表現出川普對普丁來訪的高規格接待。

資料顯示，近年來，部署在埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地的美軍F-22戰機經常起飛攔截進入阿拉斯加防空識別區的俄軍遠程轟炸機和戰機。一些美國軍事媒體指出，F-22戰機和B-2轟炸機都是美國在冷戰期間為對抗蘇聯而研發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心
快訊／驚傳驗出禁藥！　李孟遠自請停權接受調查
正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！　解放比基尼辣翻
快訊／汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗
有鏡頭！驚見「10公里」超低限速　在地人曝真相
快訊／台中工廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見
巧遇大學女同學「變超胸Coser」！比基尼裝他看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

陸歌手唱一半棚架倒塌　砸中觀眾席2死3重傷

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

「雙普會」後俄方透露空中交通或將恢復　雙邊進一步正常化磋商

一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣！杜拜棕櫚塔觀景台攻略

直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心

《食尚玩家》林莎出國脫了！「比基尼包不住超兇上圍」深溝全外露

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

陳連宏職務調動點出悍將打擊最大問題：兩好球後的觀念策略

透過聲音、氣味感受　視障民眾首登鹿野高台體驗熱氣球

台東營業慢車驗車掛牌上路　共創旅遊、業者、遊客三贏

陸劇「御用皇帝演員」驚見遊樂園打工！　曾演《長相思》：我要養家糊口

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

大陸熱門新聞

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

陸歌手唱一半棚架倒塌　觀眾2死3重傷

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

金燦榮：武統台灣可能將台積電收歸國有

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：比交易房產更血腥

更多熱門

相關新聞

希拉蕊提名諾貝爾和平獎？　川普：太好了

希拉蕊提名諾貝爾和平獎？　川普：太好了

美國總統川普對於2016年大選競爭對手希拉蕊（Hillary Clinton）日前表態願提名他角逐諾貝爾和平獎一事，表達正面回應，「如果她真的這麼說，那真是太好了」，但強調自己並不刻意追求此項殊榮。

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：比交易房產更血腥

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：比交易房產更血腥

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！

稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句

稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句

會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應

會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應

關鍵字：

雙普會川普普丁F-22B-2

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面