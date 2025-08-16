梅蘭妮亞請川普「轉交親筆信」給普丁 ！　內容曝光

▲梅蘭妮亞請川普轉交一封親筆信給普丁。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）寫下一封親筆信，並由川普親自交給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。她在信中特別提到烏克蘭與俄羅斯兒童在戰爭期間所遭遇的困境。

根據《路透社》報導，川普與普丁15日在阿拉斯加舉行雙普會，針對俄烏戰爭進行商討。有2名白宮官員表示，儘管梅蘭妮亞並未隨行，但是仍請川普轉交一封親筆信給普丁。

官員強調，信件的具體細節不便公開，但確定有提及「烏俄戰爭中涉及兒童綁架的問題」。這封信的存在，直到白宮官員對外證實後才曝光。由於俄羅斯帶走烏克蘭孩童一事極具爭議，因此消息一出立即引發關注。

烏克蘭長期指控俄羅斯在戰爭期間，強行將數以萬計的孩童帶往俄羅斯境內或俄軍佔領區，未經父母或監護人同意。基輔方面更直言，這樣的行為符合聯合國條約對「種族滅絕」的定義，已構成嚴重的戰爭罪行。

相對地，俄羅斯則一再聲稱，相關行動是為了「保護戰區中弱勢兒童」。

聯合國人權辦公室則批評，俄方自2022年全面入侵以來，讓數百萬名烏克蘭兒童承受苦難，更嚴重侵害了基本人權。

值得注意的是，川普與普丁這場在阿拉斯加安克拉治美軍基地舉行的峰會，長達近3小時，雙方雖就戰爭情勢交換意見，但最終並未達成任何停火協議。