一石激起千層浪！雙普會「歷史性會晤」　俄突破西方3年孤立外交

美國總統川普和俄羅斯總統普丁於美國當地時間，昨15日在阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地舉行會晤。川普將此次會晤喻為「像下國際象棋」，如今棋局下一步？不只全球關注，同樣高度關注大陸方面，官媒《央視》以多角度分析局勢，並且引述專家說法，普丁和川普會晤是「一石激起千層浪」，就是一次重大的外交勝利，但一次會晤難以改變局勢，至少突破3年多來西方對於俄羅斯的外交孤立，後續歐洲安全格局重建與烏克蘭危機，依舊有很大變數。

「雙普會」昨15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地舉行會晤。這是美俄領導人4年來的首次面對面會晤，也是「雙普會」自2019年以來的首次見面，同時也是近10年來俄總統首次踏上美國領土。外界普遍關注，這場歷時數小時的對話能否為烏克蘭危機及美俄關係帶來突破。

大陸官媒《央視》高度關注，細節報導兩人會見經過。報導稱，當日上午，川普與普丁專機先後抵達基地機場。11時許，兩人走下舷梯，在紅毯上握手寒暄。紅毯兩側停放著美軍F-22隱形戰鬥機。

隨後，兩人登上印有「阿拉斯加2025」的臨時平台合影，並未回應媒體提問（是否對烏克蘭停火）等相關問題。依照川普邀請，普丁乘坐美國總統專車「野獸」一同前往會場，《央視》引述俄方媒體「形容」這一舉動顯示雙方試圖營造友好氛圍。

從以上《央視》文字報導，還是出現些微差異，《央視》並未提川普「特地」安排B-2隱形轟炸機列隊從普丁頭頂飛過，多數西方媒體，包括美國《CNN》主播古柏在棚內直播時則說，「剛剛有隱形戰機飛越致敬（向普丁）」。

再來是會晤相關細節，《央視》特地介紹會晤陣容，原定的「一對一」對話在會前臨時調整為「三對三」形式。美方由川普、國務卿盧比歐與中東問題特使威特科夫參加；俄方則由普丁、外長拉夫羅夫及總統助理烏沙科夫出席。會談於11時20分開始，歷時超過兩個半小時。

報導稱，美俄元首會晤15日結束後，負責對外投資和經濟合作事務的俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫表示，普丁與川普的談判進展非常順利。《央視》也羅列兩大核心議題：俄烏停火、 俄美關係。

此次會晤的焦點之一是俄烏衝突及可能的停火安排。川普在啟程前曾強調，「烏克蘭是否進行領土交換，必須由烏克蘭自己決定」。

俄外交部則重申，俄領土結構已載入憲法，談判必須以俄國家利益為基礎。烏克蘭總統澤連斯基則再次否認會考慮領土交換，強調任何決策都必須以保障烏克蘭主權與安全為前提。

俄媒分析稱，在俄軍戰場優勢仍存的背景下，俄方難以在領土問題上讓步。與此同時，澤倫斯基透過社交媒體表態，期待未來能開啟美、俄、烏三方領導人對話，但重申「任何涉烏決策，烏方必須參與其中」。

烏克蘭與歐洲盟友未能直接參與此次「雙普會」。不過，會前澤倫斯基密集訪問歐洲，並與德、法、英等國領導人以及北約、歐盟舉行視頻會議，重申「歐洲與烏克蘭的根本安全利益必須得到維護」。歐方也強調，如俄方拒絕停火，應加大對俄制裁力度。

川普在會晤後表示，若此次對話取得積極進展，下一次峰會將可能邀請澤連斯基參與。他將這次會晤形容為「國際棋局的第一步」，為更重要的下一次對話鋪路。

這次會晤成果沒看見，但對於美俄來說，此次會晤是各自打破外交僵局的重要機會。 《央視》報導特約評論員蘇曉暉分析指出，此前美國不斷對俄羅斯發出威脅，一再縮「最後通牒」的時限。而時限到來，如何收場成為關鍵問題。

蘇曉暉稱，「美國可以借這次首腦會晤宣佈體面收場，保證兩國之間關係不脫軌。 俄羅斯方面則可以通過此次會面，突破3年多來西方對於俄羅斯的外交孤立。」

《央視》引述專家分析，「對於普丁來說，這次能夠和川普面對面進行會晤，就是一次重大的外交勝利。」 一次元首會晤不可能解決所有問題，一次會晤也不可能就烏克蘭危機的解決、相關路徑以及具體的條件完全達成一致。此次首腦會晤是「一石激起千層浪，暴露出問題的複雜性和嚴峻的現實，烏克蘭問題的複雜性並未降低。」

最終，對於美俄關係重置來說，領導人之間的會晤會使雙方之間形成更強的溝通，畢竟雙方關係轉圜的空間有限。此次會晤之後，不管是烏克蘭危機的解決和美俄關係的變化，以及歐洲安全格局重建，依然充滿著巨大的不確定性，有可能因為後續形勢的發展帶來更多的變數。