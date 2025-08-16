白宮忠誠度清單曝光　553家企業「挺川普法案」就得高分

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮被爆製作一份「企業忠誠度清單」，將多達553家企業與貿易組織依照對總統川普主打減稅與支出法案的支持度，分成「高、中、低」三個等級。知情官員指出，這份清單會隨著企業在現有與未來對川普政策的表態而動態調整，引發外界質疑政府是否以政治忠誠度影響市場公平。

據《Axios》率先披露，這份名單針對川普（Donald Trump）所謂的「大又美法案」（OB3）進行評分，該法案延長並擴大川普第一任期的減稅措施，並投入數十億美元用於加強移民執法與基礎建設。

白宮評分依據包括企業是否透過社群發文、廣告、新聞稿、影片見證、參加白宮活動等方式表態支持。例如Uber力推「小費免稅」條款、AT&T宣布因法案的親投資政策加速光纖建設，都獲列為「優質夥伴」。

被列為高分的還有DoorDash、聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、思科（Cisco）、美國航空協會與鋼鐵製造協會等。航空業者更讚揚法案撥款125億美元用於新空中交通管制基礎設施。

不過，批評法案削減綠能補助的清潔能源企業，推測在清單上排名不高。川普近期也公開批評高盛執行長所羅門（David Solomon）誤判關稅對經濟的影響，顯示清單背後可能夾雜政治角力。

皮尤研究中心（Pew Research）最新民調顯示，僅32%美國人支持該稅收與支出法案，反對比例達46%，川普施政滿意度則僅38%。為扭轉民意，川普上週在白宮宣布對領取社會安全福利（Social Security）長者新增6000美元扣除額，並由內閣官員赴全美各地推廣。

白宮官員強調，這份清單讓政府「一眼看出誰真心支持，誰只是口頭附和」。但清單曝光後，也引來外界對政府是否以忠誠度換取政策優惠的高度關注。