雙普會重點非停火！　德媒：普丁意在「重塑國際秩序」

美國阿拉斯加15日迎來美俄領袖高峰會，外界關注焦點雖落在俄烏戰爭，但德國媒體分析指出，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）而言，烏克蘭並非核心議題，他更著眼於透過會談推動美俄合作、改寫冷戰後的國際安全規則，並重新調整雙邊關係。

根據《中央社》報導，《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）駐莫斯科記者比加爾克（Silke Bigalke）觀察，俄羅斯媒體與親政府評論普遍淡化烏克蘭戰爭的重要性，顯示普丁將與美國總統川普（Donald Trump）的會面視為「重新調整世界秩序」的契機。多名俄國外交與國際關係專家也直言，「兩大國關係的分量，遠超任何區域衝突」，這場峰會更像是重塑俄美關係的轉折點。

普丁此行由外長、防長與財長隨行，象徵會談將觸及戰爭以外的廣泛領域。會前，外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）強調，俄美在經貿合作方面仍有「巨大、未被開發的潛力」。俄羅斯世界經濟與國際關係研究所所長丁金（Alexander Dinkin）則預測，雙方可能討論恢復正常外交、能源與太空合作、北極資源開發、中東局勢、俄烏和平方案及核武管制等。

事實上，近幾個月克里姆林宮公布兩國領袖通話摘要時，經常列出伊朗核計畫、全球安全、稀土供應鏈、貿易與投資等議題，藉此營造「戰爭仍在進行，但莫斯科與白宮保持正常溝通」的形象。

親克里姆林宮的學者盧奇亞諾夫（Fyodor Lukyanov）更將此次會談比作35年前的德國統一談判，形容是「里程碑事件」。他在《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）撰文指出，會談重點在於挑戰冷戰後建立的國際安全體系，並解決俄美權力失衡的歷史遺留問題。

《南德日報》分析，若峰會無法取得成果，俄方已準備將責任歸咎於歐盟與烏克蘭。俄國自由民主黨主席斯盧茲基（Leonid Sluzki）批評，歐洲「反俄勢力」與基輔政府不願戰爭結束，因為一旦和平，許多靠「抗俄」累積政治資本的人將失去立場。

比加爾克最後點出，阿拉斯加峰會對普丁的戰略價值在於藉與美國領袖同台，鞏固俄羅斯的大國形象，即便談判無突破，也能向內外界傳達「俄美平起平坐」的訊息。