國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄峰會談烏戰未來　可能出現「雅爾達會議2.0」風險

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加展開高峰會，企圖為烏克蘭戰爭尋求停火契機。這場會談既是全球和平的曙光，也引發對二次大戰後「雅爾達會議」遺留問題的擔憂。

川普在安克拉治（Anchorage）迎接普丁時展現非典型外交作風，普丁則以直接乘坐川普座車的方式，打破外交慣例。紐約時報（New York Times）分析，這種未經安排的場景，凸顯兩位領袖的特質：川普對普丁的敬重，與西方國家對普丁的集權者形象形成強烈對比。然而，川普近期對俄羅斯態度顯得不耐，反映出他迫切希望結束烏克蘭戰爭的心情。

在會談現場，川普與普丁表現出友好笑容，但隨後進入嚴肅模式，不回應媒體提問。川普明言，若俄羅斯不停止戰火，美國將加重經濟制裁。他同時希望能討論有爭議的領土交換方案，雖然最終仍需烏克蘭的基輔決定。美方也考慮提供烏克蘭非北約（NATO）成員形式的安全保障，但川普坦承對會談結果不抱過高期望。

對普丁而言，這場峰會是一場內外兼顧的操作。他在國際上受制裁與刑事法院（ICC）拘捕令影響，但在阿拉斯加這個距離俄羅斯僅約150公里的安全地帶，卻能藉由停火談判壓制烏克蘭的外交空間。普丁堅持不放棄已掌控的烏東地區，展現出攻勢主導的態度。這也讓外界擔憂，這場峰會是否會重演1945年雅爾達會議的分裂影響。

「雅爾達2.0」的風險成為國際關注焦點。華爾街日報（Wall Street Journal）引述前官員陶塞格（Torrey Taussig）的觀點，認為如果美俄峰會未妥善協調烏克蘭與歐洲的立場，可能重蹈二次大戰後的覆轍。當年的雅爾達會議由美、英、蘇三巨頭主導，排除東歐與東亞國家參與，最終引發冷戰長達半世紀。如今，克里米亞已成俄羅斯2014年佔領的地區，而雅爾達的遺影，似乎也籠罩在美俄會談之上。

