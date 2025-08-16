波頓直言「川普沒輸但普丁贏了」　烏議員：俄擺脫外交孤立

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加會晤後，雙方雖未簽署任何協議，但前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）直言，會議的最大贏家是普丁，而川普雖然沒有輸，但收穫有限。

根據CNN報導，波頓分析，普丁在重建雙邊關係上已邁出關鍵一步，「這一直是他的主要目標。」他指出，普丁成功擺脫制裁壓力，並且沒有承諾停火，下一場會議時間未定，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）事前甚至完全不知情，「事情還沒結束，但普丁已經達成了大部分想要的，川普得到的則很少。」

烏克蘭國會議員貢查連科（Oleksiy Goncharenko）也批評，會談讓普丁「爭取到了更多時間」，雙方並未達成任何停火或降溫共識。川普在會後雖聲稱「談判取得了一些進展」，但強調「沒有協議，就等於沒有協議」。

同樣來自烏克蘭國會的外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）則向《紐約時報》表示，儘管會議結論空洞，普丁卻成功擺脫外交孤立，「他贏得了資訊戰，並且在川普的陪同下展現出平起平坐的地位，他利用川普證明自己並不被孤立。」

整體而言，外界普遍認為，這場被寄予厚望的高峰會雖未帶來實質突破，但普丁已在外交形象與國際定位上取得重要進展，川普則未能在談判桌上拿到具體成果。