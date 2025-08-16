快訊／川普將致電北約、澤倫斯基！　普丁喊話：別阻撓和平進程

▲川普15日於阿拉斯加與普丁舉行峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會後表示，他將陸續致電北約（NATO）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及其他相關官員，通報會談內容。普丁則向烏克蘭與歐洲各國領袖喊話，希望他們不要阻礙雙方剛萌芽的進展。

在安克拉治（Anchorage）舉行的聯合記者會上，川普提到他接下來將進行多通電話，包括致電北約、澤倫斯基及其他相關官員，「我會開始打幾通電話，告訴他們今天發生了什麼事。」

普丁則向烏克蘭與歐洲各國領袖喊話，希望他們不要阻礙雙方剛萌芽的進展，「我們希望基輔（Kyiv）與歐洲各首都能以建設性的態度看待這一切，不要製造任何障礙，也不要透過挑釁或幕後操作來破壞正在形成的進展。」

普丁強調，要終結烏克蘭戰爭，必須先解決衝突的根本原因，「烏克蘭的局勢涉及我們安全的根本威脅」。雖然俄羅斯希望結束戰事，但他指出，「若要讓和解持久且長遠，就必須消除這場衝突的所有根本根源與成因」。

他補充，除了顧及俄羅斯所有正當的安全關切外，也必須恢復歐洲乃至全球的公平安全平衡，「我同意川普總統今天所說的，烏克蘭的安全當然也必須獲得保障」。普丁最後表示，雙方達成的協議有望讓彼此更接近和平目標，並為烏克蘭和平鋪路。