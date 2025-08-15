　
    • 　
>
地方 地方焦點

假兒子來電求救投資！新北婦險被騙26萬　警銀聯手及時攔截

▲新北婦險被騙26萬 警銀聯手及時攔截。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「媽，我要錢投資！」 假兒子來電詐騙，新北婦26萬血汗錢險飛了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區一名60多歲吳姓婦人日前接獲詐騙集團假冒兒子來電，聲稱「需要錢投資」，隨後又有自稱兒子主管的男子以「資金周轉」為由要求匯款。吳婦信以為真，前往郵局解約26萬元定存準備匯款，所幸行員機警發現異常，通報警方到場勸阻，成功保住婦人畢生積蓄。

瑞芳警分局調查，吳婦於7日下午2時許接到詐騙集團假冒其兒子撥打的電話，對方以急迫語氣喊道：「媽媽！我需要錢投資」，讓吳婦一時難以辨別真偽。之後另有一名自稱兒子主管的男子來電，聲稱因投資生意急需周轉資金，要求吳婦匯款。在兩人連日話術哄騙下，吳婦於6天後（13日）前往貢寮郵局，欲解約26萬元定存並匯款至指定帳戶。

▲新北婦險被騙26萬 警銀聯手及時攔截。（圖／記者郭世賢翻攝）

郵局王姓行員發現吳婦匯款時神情緊張、言詞閃爍，主動關懷詢問用途，察覺可能遭遇詐騙，立即通報澳底派出所。所長鄭泰隆隨即指派副所長陳柏全率員警陳昱豪、蕭勝元、林筱茜等人趕赴現場。警方耐心安撫吳婦情緒，並分析詐騙集團慣用手法，吳婦這才驚覺自己落入「假兒子＋假主管」的詐騙圈套，最終放棄匯款。

瑞芳警分局表示，詐騙集團常利用親情攻勢製造急迫感，使被害人失去判斷力。警方提醒民眾，接到任何自稱親友的借貸或投資要求，應先透過原有聯繫管道直接確認，或撥打165反詐騙專線諮詢，切勿輕易匯款，以免上當受騙。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詐騙新北市警方郵局防詐

