1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

在詐騙手法不斷翻新的當下，台灣正面臨前所未有的防詐挑戰。根據信任科技服務商Gogolook（6902）旗下防詐APP「Whoscall」，攜手全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）及ScamAdviser共同發布的《2025亞洲詐騙調查報告：台灣篇》，高達72%的台灣民眾過去一年曾遭遇詐騙情境。

報告顯示，投資詐騙已成台灣最常見的詐騙類型，有72%的台灣民眾過去一年曾遭遇詐騙情境，其中13%曾因此蒙受金錢損失，受害族群以中高齡及金融敏感度較低者為主。

詐騙集團常透過Facebook等社群平台投放「專業感」十足的投資廣告，再引導用戶進入假投資群組，營造「穩賺不賠」假象，誘騙民眾上鉤。

其他常見詐騙類型還包括購物詐騙（60%）、冒名詐騙（60%）、愛情詐騙（56%），且多數人不只中招一次，顯示詐騙模式愈趨多元，並能針對人性弱點「量身訂做」。

在AI技術快速發展下，詐騙手法正朝向自動化、客製化與規模化演進。而詐騙帶來的影響不僅限於財務損失，也造成心理創傷。調查指出，52%的受害者承受明顯心理壓力，40%出現焦慮、失眠等身心反應，甚至有9%的人因此產生額外支出，如律師費與心理諮商費用，使詐騙問題進一步升級為公共心理健康危機。

然而僅有28%的受騙者在經歷後會提高警覺，根據台灣警政署統計，2024年全台詐騙財損金額創新高，達502億元，凸顯詐騙風險已升級至國安等級。

GASA也宣布，將於9月2日至3日在新加坡舉行「亞洲防詐高峰會」，聚焦生成式AI與跨境詐騙議題。屆時將匯聚Amazon、Google、Gogolook、Mastercard、Meta等跨國科技與金融企業，共同研擬防堵新型詐騙的策略，推動區域聯防與全民防詐意識的提升。

