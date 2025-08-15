單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

▲單親媽帶3名幼女，救命錢遭詐團騙光。（圖／翻攝臉書／愛的延續公益協會）



記者柯振中／綜合報導

37歲單親母親阿婉（化名）獨自撫養三名患有自閉症、過動症及多重身心障礙的女兒，日夜照護之餘，仍設法節省生活開銷存下救命錢，卻因誤信網路免費尿片廣告，積蓄瞬間遭詐騙清空。她與三名孩子生活在堆滿貨品、空間逼仄的社會住宅中，餐餐以泡麵果腹，境況令人鼻酸。

阿婉原與開計程車維生的丈夫育有三女，分別10歲、8歲及7歲，卻陸續被診斷患有不同程度的自閉症與過動症，其中兩名女兒至今不會開口說話，也無法自理大小便。沉重的照護壓力，讓夫妻長期爭吵，最終以離婚收場。

離婚後，阿婉僅能依靠孩子的身障補助及前夫偶爾接濟度日。為減輕房租負擔，她將家中空間轉租給人堆放貨品，僅留狹窄的客廳與走道讓三名女兒活動。為節省尿片開銷，她甚至重複使用尿片或讓孩子隨意便溺，再自行清理。

多年來，她一點一滴存下數萬元積蓄，原本作為緊急醫療與生活備用金，卻因在網路上看到免費尿片廣告而誤信受騙，連同前夫寄放的錢全部被騙光。不久後，因兩名女兒進入特殊教育，部分津貼被取消，經濟壓力再度加劇。

探訪時，三名外表與同齡無異的孩子分散躺在地板，手裡各抱著手機或平板，缺乏互動空間。大女兒能簡單回應，另外兩名中度身障女兒則沉浸在自我世界，只有在電子設備關閉時才會發出尖叫聲。

屋內雖堆滿各種貨品，其中部分為食品，但阿婉不敢擅自取用，反而只能以泡麵餵養孩子。她形容多年來與外界隔絕，早已失去自信與希望，只盼能在長期關懷與資助下，為孩子爭取更有尊嚴的生活環境。

愛的延續公益協會痛斥詐騙集團毫無人性，呼籲社會正視此類弱勢家庭的困境。協會表示，將持續提供物資與資源，陪伴阿婉母女走出生活低谷，並呼籲外界給予更多關注與實質協助。