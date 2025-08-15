持借閱證免費看！新北市圖新增《國家地理》70部經典紀錄片

▲新北市立圖書館獲贈國家地理精選紀錄片公播授權1年，國家地理線上公播影片授權捐贈儀式15日舉行，由市圖館長吳佳珊（右3）代表受贈。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館即日起推出《國家地理》生態紀錄片免費觀賞服務！為推動環境永續教育，新北市綠色能源產業聯盟特別捐贈70部精選紀錄片一年公播授權，內容涵蓋海洋保育、野生動物等多元主題，市民只要持圖書館借閱證，就能線上觀賞這些獲獎無數的國際級生態影片。圖書館更同步舉辦主題影展，帶領民眾從影像中認識全球環境議題，落實永續生活。

捐贈儀式今（15日）上午舉行，由新北市立圖書館館長吳佳珊代表接受，並致贈感謝狀予新北市綠色能源產業聯盟及智軒文化事業有限公司。此次捐贈內容包含美國國家地理頻道歷年經典作品，涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷與人文關懷等多元主題，均符合聯合國永續發展目標（SDGs），具高度教育價值。

吳佳珊館長表示，透過這些優質影音資源，不僅能培養市民環境意識，更能將永續學習融入日常生活。圖書館特別在儀式後安排「獵豹生存之道」紀錄片賞析活動，引導民眾認識環境變遷與生態保育議題。

新北市立圖書館指出，今年共提供109種免費電子資源服務，包含兒童電子書、語言學習、新聞期刊等多種類型，詳細資訊可至圖書館官網查詢。此次新增的《國家地理》紀錄片資源，將為市民提供更豐富的環境教育素材。