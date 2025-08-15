新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　兇手逃死判無期！家屬：一輩子的痛

▲姚宗秦槍殺新北市府副發言人張劭斌胞弟，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，2023年5月因150萬元金錢糾紛，遭多年好友姚宗秦以「行刑式」手法槍殺，並棄屍五股山區。歷經兩年多審理，最高法院今（15日）駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。對此，家屬在聲明中直言，兇手逃過死刑，是家人一輩子的傷痛與遺憾。

檢警調查，案發當日姚宗秦假稱要還款，將張威凱誘至住處，戴上手套、持裝有滅音管的改造手槍自後方擊中後腦，致其當場死亡。隨後，他聯同友人將屍體裝入大型塑膠箱，載至五股外寮路山坡棄置，並一度謊稱死者「自行開槍」，試圖誤導辦案方向。警方循線逮捕後，姚始終未展現悔意，甚至在庭審中多次變換供詞。

▲新北市府副發言人張劭斌（左）。（圖／資料照）

一審由新北地院國民法官審理，曾委請台大醫院精神鑑定，報告指姚宗秦「即使重來一次，案件發生機率依然很高」，且本人表示「後悔沒有用」。法院認定其預謀性高、手法殘忍，依殺人、槍砲、遺棄屍體等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，並科罰金10萬元。二審高院與三審最高法院均維持原判。

對此，張威凱家屬直言，兩年多來多次在法庭直面加害人，每一審都是精神與情感上的折磨，雖然判決已定，但無期徒刑意味著兇手仍可能假釋出獄，而社會已有太多假釋後再犯的案例，讓無辜生命再度殞落，「這樣的人逃過死刑，對社會仍是潛在威脅」。

不過，家屬仍感謝辦案檢警、縱橫律師事務所律師周武榮、邱于倫，以及媒體與社會各界的關心支持，並期盼不會再有下一個家庭承受同樣的痛苦。張劭斌則說，結果雖不能讓弟弟回來，但至少真相已被揭露，還給家人一份公道。