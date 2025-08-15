詐騙數量反彈！　陳亭妃籲「鎖定年齡＋教育分析」精準防堵

▲立委陳亭妃在立法院質詢，要求政府針對不同年齡與教育程度分析防詐策略。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

國內詐騙案件量持續攀升！立法院15日邀請行政院長卓榮泰針對打詐成效進行專案報告，立委陳亭妃質詢時指出，今年1、2月案件數曾短暫下降，但自3月起再度上揚，7月仍無回落，顯示趨勢值得警惕。

陳亭妃認為，數字上升不一定代表打詐失敗，反而顯示儀錶板數據更貼近實際，但政府必須深入分析變化趨勢，才能鎖定防詐重點族群，「不能永遠慢一拍」。

陳亭妃引用數據指出，24至39歲族群受騙人數最多，其次為40至59歲；按教育程度來看，高中職學歷受騙人數高達6萬4千多人，大專院校學歷則約有4萬5千人。

陳亭妃分析，年輕族群因電子支付使用頻率高、網路交易頻繁，易成為詐騙集團目標，政府應依不同年齡層與教育背景，做更精細的數據分析，找出破口與防堵利基點。

陳亭妃批評，雖然目前各單位每週檢視打詐報告，但政務委員只有在重大案件才開會，缺乏專責單位即時抓取、監控詐騙新手法。即便詐團不斷翻新詐術，政府至少要能提早警示民眾，以減少受害範圍。

卓榮泰回應，政府目標是「先不再增加，再逐步下降」，並將引入更多科技手段提升防詐效率。至於陳亭妃當場提出的家戶防水閘板專案覈準與受災農民、勞工紓困貸款，卓承諾將納入特別預算統籌處理，儘快落實。