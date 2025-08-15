　
地方 地方焦點

災後送暖！武陵外役監攜手鹿野鄉　收容人捲袖助重建家園

▲武陵外役監攜手鹿野鄉 收容人捲袖助重建家園。（圖／法務部矯正署武陵外役監獄提供）

▲「我們來幫忙！」武陵外役監挺進鹿野災區，收容人捲袖助重建。（圖／法務部矯正署武陵外役監獄提供）

記者郭世賢／台東報導

楊柳颱風13日重創台東，造成多地環境受損、農作損失慘重，尤其鹿野鄉災後復原人力嚴重不足。武陵外役監獄典獄長張龍泉秉持柔性司法與社會關懷精神，主動響應鹿野鄉公所求援，迅速動員收容人及監所同仁投入災後重建，協助清理道路與搶救農作物，展現司法矯正與社區共融的實踐。

颱風過後，鹿野鄉永嶺、瑞豐地區及舊台9線公路沿途遍布傾倒樹木、土石與泥流，影響居民通行安全。武陵外役監獄由典獄長張龍泉帶隊，率戒護科長、同仁及6名收容人組成清理小組，協助移除障礙物，加速道路暢通。收容人頂著烈日分工合作，以實際行動回饋社會，獲得當地居民肯定。

風災導致鹿野鄉農田受創嚴重，尤其高經濟作物釋迦樹大面積倒伏，農民面臨人力短缺、雇工困難的窘境。經鄉公所協調，武陵外役監獄啟動「災後雇工協作機制」，由農民提出申請，指派收容人分組至受損果園，協助扶正樹株、清理斷枝，減少災損。鄉長李維順特別感謝監所及時支援：「在最需要人力的時刻，收容人的付出讓社區復原邁出關鍵一步。」

典獄長張龍泉強調，此次行動不僅是災後援助，更是矯正教育的重要環節。透過參與公益，收容人學習責任感、團隊合作，並從助人中體現自我價值。「當社會給予信任，他們也能成為改變的力量。」未來監所將持續推動類似計畫，促進收容人與社區的良性互動，為重返社會鋪路。

災後重建武陵外役監獄鹿野鄉社區支援矯正教育

