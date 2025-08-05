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恐怖豪雨重創高雄山區「重建要10億」　陳其邁：需求非常急迫

記者賴文萱／高雄報導

受到西南氣流0728豪雨影響，連日狂降豪大雨重創高雄山區，高雄市長陳其邁昨日向中央求援，相關整治重建經費預估要10億。他5日受訪時表示，針對山區農作相關災損正在進行統計，這次累積雨量也達到莫拉克颱風的標準，包括農林道路的整建，需求可以說是非常的迫切。

▲▼ 「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需10億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄山區災區重建經費，陳其邁今日說明，經費分成兩個部分，一個是屬於道路、橋梁等搶修工程跟重建工程，這部分是由中央的公路局負責，譬如說通往那瑪夏的民生大橋，總經費大概4億左右，原來是在2027年動工，希望能夠提前。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁向中央求援，山區重建需10億，需求非常急迫。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也特別感謝行政院昨天首肯，將這筆錢編入在這一次的特別預算裡面，以提早施工，其中，包括通往桃源區台20線有三座橋梁受損情形不一，都希望說能夠提早來做處理。

在高雄市所管轄的道路，包含野溪、河川等相關整治，以及土石流，及大規模崩塌警戒區水保相關工作，經費大概約是10億左右的預算，後續也陸續盤點包括這一次相關的災損狀況，希望中央可以全力支持。

▲▼ 「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需10億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，因為這次的雨下在山區比較多，累積雨量也達到莫拉克颱風的標準，「對於不管是農民所非常仰賴的，包括這個農林道路的整建，需求可以說是非常的迫切。」

「另外，包括像山區農作的救助，不管是那瑪夏或桃源等龍鬚菜、水果等相關災損，現在農業局正在進行統計，這部分也希望中央可以從寬從速來做處理。針對少數不多的房舍坍塌，市府社會局跟各公所，在這幾天也都會儘速完整統計，希望中央也能給予我們協助。」

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