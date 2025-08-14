每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

▲▼空勘影像綜合比對發現災前地表崩塌裸露面積約三百公頃，災後裸露面積約五百公頃。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院13日朝野協商一致通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，並將行政院原匡列的560億元經費上限，加碼至600億元，花蓮雖非受創地區，但每次颱風豪雨就須預防性撤離的馬太鞍堰塞湖，為降低潰壩風險保護下游居民，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，順利獲各黨支持，預計本周五院會完成三讀後可儘快實施。

該區每逢豪雨颱風侵襲就如臨大敵，居民苦不堪言。前兩天楊柳颱風侵台，衛星監測花蓮堰塞湖評為橙色燈號，顯示有潰壩風險，花蓮縣政府針對馬太鞍溪上游堰塞湖周邊村里預警性疏散離撤，總共撤離697人。

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游先前因土石崩落阻塞河道，形成堰塞湖。最早是92年至108年蝕溝局部崩場，109年起崩塌範圍逐漸擴大，113年康芮颱風造成下邊坡崩塌擴大，114年7月19日薇帕颱風後，直升機空勘影像綜合比對災害範圍及初步成因判釋，發現災前地表崩塌裸露面積約三百公頃，災後裸露面積約五百公頃。

壩體上游集水區面積6323公頃，崩場區高程1100至2500公尺，壩頂未來溢流口高程1140公尺，8月5日蓄水量約2100萬立方公尺。沒有下雨的情況下，一日蓄水量約95萬噸，8月6日水位高程約1059公尺，尚有81公尺高差，堰塞湖最大蓄水量約8600萬立方公尺。

▲花蓮馬太鞍堰塞湖納災後重建附帶決議 。

為因應花蓮馬太鞍堰塞湖的重大問題，立法院通過附帶決議，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。減災包括建立預警系統、加強監測、評估天然壩體穩定性，並預測潰壩影響範圍。

監測方面，利用雨量站、水位計等設備監測水位變化，並利用通訊系統及時通報。疏散計畫則包括撒離受影響地區居民，並進行演練。工程措施則包含：評估規劃、開挖溢洪道、修築堤防、固床工等，以降低潰壩風險並保護下游地區。所需經費全部納入丹娜絲災後復原重建特別預算辦理。

